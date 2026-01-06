Фінансові новини
- 06.01.26
- 13:53
- RSS
- мапа сайту
Модульні зерносховища для аграріїв: хто зможе отримати допомогу
10:10 06.01.2026
Стартував прийом заявок для сільгоспвиробників до Державного аграрного реєстру (ДАР) на отримання модульних зерносховищ. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Ініціативу реалізують разом з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФAO) за фінансової підтримки уряду Канади. Подати заявки можуть агровиробники з Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей, які зареєстровані у ДАР і обробляють від 200 до 1000 гектарів ділянок, що активно використовуються для виробництва у зазначених областях.
Заявки на участь у програмі приймаються до 31 січня. Відібрані учасники отримають модульні зерносховища місткістю 1000 тонн кожне. Це дозводить зберігати 100 000 тонн зерна. Окремий пріоритет надається виробникам жита, а також жінкам-фермеркам.
"Ситуація зі зберіганням зерна є особливо критичною для виробників жита. Скорочення його виробництва створює ризики для забезпечення внутрішніх потреб країни. Належні складські потужності дозволяють фермерам безпечно зберігати врожай, отримувати більш вигідні ціни та самостійно визначати оптимальний час реалізації продукції", - пояснив заступник міністра Денис Башлик.
