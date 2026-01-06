Фінансові новини
Українські цукрові заводи в 2025/26 МР виробили 1,57 млн тонн цукру
15:15 05.01.2026 |
26 цукрових заводів, які входять в асоціацію "Укрцукор", станом на 1 січня 2026 року переробили 10,43 млн тонн цукрових буряків та виробили 1,574 млн тонн цукру, повідомила пресслужба асоціації у Telegram.
У галузевому об`єднанні уточнили, що вихід цукру склав 15,19% (+1,13% порівняно з минулим сезоном) при цукристості буряків 17,63% (+0,88% до минулорічного показника).
У січні переробку цукрових буряків продовжать шість цукроварень. Очікується, що сезон переробки солодких коренів завершиться до 20 січня 2026 року, резюмували в "Укрцукрі".
Асоціація нагадала, що переробку цукрових буряків здійснює також Горохівський цукровий завод, який не є членом "Укрцукру" і не подає об`єданню оперативну інформацію.
Як повідомлялося, у 2024-2025 маркетинговому році в Україні було вироблено 1,724 млн тонн цукру, тобто у поточному сезоні вітчизняні цукрові заводи виробили на 8,7% менше продукції, ніж торік. Проте сезон триває. Обсяг внутрішнього ринку в Україні наразі оцінюється в 900 тис. тонн на рік.
