Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Уряд 2025 року у рамках держпідтримки малих і середніх агровиробників надав понад 14 тис. суб`єктам 1,1 млрд грн субсидії на гектар оброблюваних сільгоспугідь, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства.

Міністерство в інформації на сайті уточнило, що 12 тис. малих і середніх агровиробників отримали 421,3 млн грн спеціальної бюджетної дотації на утримання корів. Також 2704 фермери отримали 326,3 млн грн дотацій на утримання маточного поголів'я кіз та/або овець.

Відомство нагадало, що одним із пріоритетів 2025 року була підтримка розвитку тваринництва. Держава компенсувала до 25% вартості введених в експлуатацію ферм, доїльних залів та потужностей із переробки побічних продуктів тваринництва. Так, чотирьом аграрним підприємствам у Волинській, Рівненській, Черкаській та Хмельницькій областях частково відшкодовано вартість будівництва та реконструкції ферм, які розраховані на утримання 3 тис. голів великої рогатої худоби. Сума відшкодування загалом становила 116,3 млн грн.

У межах програми підтримки зрошення у 2025 році 10 сільгосппідприємств у семи областях отримали 34 млн грн компенсації витрат на реконструкцію та будівництво меліоративних систем. Реалізація програми дала змогу забезпечити зрошення близько 2,5 тис. га сільгоспугідь.

Окрему увагу держава приділила відновленню рибництва на постраждалих від бойових дій територіях. Торік два рибогосподарські підприємства в Донецькій та Сумській областях отримали 775,1 тис. грн часткової компенсації - до 30% витрат на придбання та вирощування рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм і виробництва товарної риби.

Водночас розширено підтримку нішевих культур. У 2025 році вперше запроваджено програму компенсації для агровиробників, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Обсяг виплат за програмою становив 50 тис. грн.

"Державні програми підтримки у 2025 році були зосереджені не лише на компенсації витрат, а й на формуванні довгострокового ефекту для галузі. Ми інвестуємо в модернізацію ферм, відновлення зрошення, розвиток тваринництва та диверсифікацію виробництва. Це означає вищу продуктивність, стійкість до кліматичних і воєнних викликів та збереження робочих місць у сільській місцевості", - резюмував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, слова якого наведено в повідомленні.