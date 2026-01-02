Аграрії торік отримали в користування понад 57 тисяч гектарів державної землі через аукціони

Упродовж 2025 року аграріям у законне користування передали понад 57 тис. гектарів державних сільгоспземель за результатами онлайн-аукціонів у межах програми «Земельний банк».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зазначається, що загалом минулого року «Земельний банк» виставив на торги 60,7 тис. га держземель у 19 областях України.

«З них - 57 397 га успішно передано в законне користування аграріям. Загалом у 2025 році «Державний земельний банк» уклав 887 угод із переможцями аукціонів», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що попит на державні землі залишається високим - у середньому на один лот претендували чотири учасники. Загалом у 2025 році учасники подали понад 3 086 цінових пропозицій.

Середня вартість річної суборенди гектара становила 17,1 тис. грн, а найдорожчою ділянкою року став «діамант Земельного банку» площею 3 969 га у Кіровоградській області.

Загалом за 2025 рік аграрії сплатили 1,1 млрд грн з ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.