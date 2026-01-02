Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аграрії торік отримали в користування понад 57 тисяч гектарів державної землі через аукціони

15:38 01.01.2026 |

Новини АПК

Упродовж 2025 року аграріям у законне користування передали понад 57 тис. гектарів державних сільгоспземель за результатами онлайн-аукціонів у межах програми «Земельний банк».

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зазначається, що загалом минулого року «Земельний банк» виставив на торги 60,7 тис. га держземель у 19 областях України.

«З них - 57 397 га успішно передано в законне користування аграріям. Загалом у 2025 році «Державний земельний банк» уклав 887 угод із переможцями аукціонів», - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що попит на державні землі залишається високим - у середньому на один лот претендували чотири учасники. Загалом у 2025 році учасники подали понад 3 086 цінових пропозицій.

Середня вартість річної суборенди гектара становила 17,1 тис. грн, а найдорожчою ділянкою року став «діамант Земельного банку» площею 3 969 га у Кіровоградській області.

Загалом за 2025 рік аграрії сплатили 1,1 млрд грн з ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1701
  0,1831
 0,43
EUR
 1
 49,5499
  0,2448
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес