ФАО надасть підтримку майже 240 000 українським фермерам

08:50 29.12.2025

Новини АПК

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у співпраці з урядом України запроваджує комплексну трирічну програму допомоги аграріям, яка поєднає екстрену підтримку та довгострокове відновлення сільського господарства.

Про це у Фейсбуці написав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

«Майже 240 тисяч українських фермерів і сільських родин отримають підтримку в межах трирічного Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення, який представила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН», - зазначив Висоцький.

За його словами, даний план розраховано на 2026-2028 роки та відповідає державним пріоритетам розвитку агросектору.

Програма передбачає швидкі рішення, зокрема надання фермерам насіння, кормів і грошової допомоги, а також впровадження довгострокових, як-от розмінування сільськогосподарських земель, надання грантів і ваучерів та розвиток інфраструктури для зберігання зерна.

Висоцький зазначив, що попри війну аграрний сектор залишається основою продовольчої безпеки, зайнятості та економічної стійкості країни, а підтримка міжнародних партнерів є важливим внеском у збереження та розвиток вітчизняного агровиробництва.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,00 0,00 42,1400  0,00 0,00
EUR 49,6230  0,00 0,00 49,6535  0,00 0,00

