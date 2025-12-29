ФАО надасть підтримку майже 240 000 українським фермерам

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у співпраці з урядом України запроваджує комплексну трирічну програму допомоги аграріям, яка поєднає екстрену підтримку та довгострокове відновлення сільського господарства.

Про це у Фейсбуці написав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

«Майже 240 тисяч українських фермерів і сільських родин отримають підтримку в межах трирічного Плану надзвичайного реагування та раннього відновлення, який представила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН», - зазначив Висоцький.

За його словами, даний план розраховано на 2026-2028 роки та відповідає державним пріоритетам розвитку агросектору.

Програма передбачає швидкі рішення, зокрема надання фермерам насіння, кормів і грошової допомоги, а також впровадження довгострокових, як-от розмінування сільськогосподарських земель, надання грантів і ваучерів та розвиток інфраструктури для зберігання зерна.

Висоцький зазначив, що попри війну аграрний сектор залишається основою продовольчої безпеки, зайнятості та економічної стійкості країни, а підтримка міжнародних партнерів є важливим внеском у збереження та розвиток вітчизняного агровиробництва.

