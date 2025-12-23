Росія вдарила по найбільшому порту України: загорілися 30 ємностей з борошном і олією

Вночі 22 грудня російські війська завдали удару по порту "Південний" північніше Одеси, повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа - загорілися близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків", - розповів він.

По порту б'ють третій день поспіль.

21 грудня внаслідок дронової атаки були пошкоджені складські приміщення та окремі об'єкти портової інфраструктури, зафіксовано перебої з електропостачанням.

20 грудня було влучання у резервуари на території порту.

Порт "Південний" у 2024 році став першим за обсягом вантажообігу серед тих, що знаходяться на контрольованій урядом частині території України. Він обробив 35,55 млн тонн вантажів.