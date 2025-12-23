Авторизация

Росія вдарила по найбільшому порту України: загорілися 30 ємностей з борошном і олією

13:56 22.12.2025 |

Новини АПК, Україна

Вночі 22 грудня російські війська завдали удару по порту "Південний" північніше Одеси, повідомив віцепрем'єр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа - загорілися близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків", - розповів він.

По порту б'ють третій день поспіль.

21 грудня внаслідок дронової атаки були пошкоджені складські приміщення та окремі об'єкти портової інфраструктури, зафіксовано перебої з електропостачанням.

20 грудня було влучання у резервуари на території порту.

Порт "Південний" у 2024 році став першим за обсягом вантажообігу серед тих, що знаходяться на контрольованій урядом частині території України. Він обробив 35,55 млн тонн вантажів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

