Рахункова палата під час аудиту виявила недоліки програм державної підтримки аграріїв

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників не повною мірою відповідала принципам доступності та відкритості, зокрема через технічні збої Державного аграрного реєстру (ДАР) та обмеженість інформації про фактичні обсяги виплат такої підтримки.

Про це йдеться у висновках Рахункової палати за результатами аудиту, повідомляє Укрінформ.

У 2024 році та першому півріччі 2025 року на підтримку аграріїв було надано понад 5,2 млрд грн. Це кошти, отримані в межах програм Ukraine Facility, МБРР (проєкт ARISE) та кошти резервного фонду Державного бюджету України. Зазначені суми розподілялися в межах двох бюджетних програм: підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції (Порядок №918) та субсидій товаровиробникам, які працюють у зонах бойових дій (Порядок №886).

Сільськогосподарські товаровиробники відповідно до Порядку №918 мають можливість подавати заявки на державну підтримку через особистий електронний кабінет у системі ДАР. У цій системі зареєстровано понад 207 тис. потенційних отримувачів. Проте процес отримання цієї підтримки аграріями не у повній мірі відповідає принципам доступності. Адже фактично подати заявку на отримання допомоги змогло лише близько третини аграріїв від потенційної кількості.

"Основною причиною неповного охоплення суб'єктів підтримкою є обмеженість бюджетних ресурсів. Також прийому заявок завадили численні технічні збої у роботі ДАР, зокрема, проблеми з авторизацією користувачів у ньому через державні сервіси", - засвідчив аудит.

Водночас, прозорість реалізації програм забезпечена лише частково. У зазначений період аграріям виплатили понад 5,2 млрд грн субсидій і дотацій. Однак у публічному доступі наявні дані лише про 29% фактично наданої державної підтримки.

"Процедура оприлюднення реєстрових даних загалом не визначена, що створювало ризики непрозорого розподілу коштів та обмежило можливості публічного контролю", - йдеться в документі.

Аудит встановив, що Порядок №918 не забороняв подавати заявки на підтримку господарствам і фізичним особам, які фактично є пов'язаними між собою особами (в розумінні визначень Податкового кодексу України) і їхні сумарні виробничі потужності за обсягами не відповідали б встановленим критеріям. У ДАР відсутній механізм автоматичної перевірки пов'язаності заявників.

Здійснений аудиторами порівняльний аналіз Порядку №886 та Порядку №918 показав, що перший не містив обмежень щодо розміру земель чи громадянства отримувачів, а другий встановив ліміт площ і вимогу щодо українського громадянства засновників компаній.

"Ця неузгодженість призвела до отримання значної частини підтримки великими агрохолдингами. До прикладу, у 2024 році 49 отримувачів, які належать до 31 корпоративної групи, отримали понад чверть мільярда гривень - 16% усіх видатків за програмою", - зауважили аудитори.

Крім того, 67 млн грн державної підтримки були надані підприємствам, що мають іноземних бенефіціарів, а понад 36 млн грн - суб'єктам, які мали податкову заборгованість.

Аудит засвідчив, що державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників у 2024 році та І півріччі 2025 року не повною мірою відповідала принципам доступності та прозорості.

"Незважаючи на розширення можливостей ДАР, значна частина сільгоспвиробників не змогла скористатися державною підтримкою через технічні збої системи. Також через недоліки в перевірці достовірності інформації, поданої сільськогосподарськими товаровиробниками, зафіксовано випадки надання коштів суб'єктам, які не відповідали критеріям. Як наслідок неналежний міжвідомчий обмін даними і недоліки системи контролю призвели до використання бюджетних коштів із недотриманням встановлених урядом постанов", - підсумували в РП.

Рахункова палата для усунення виявлених порушень та недоліків надала низку рекомендацій уряду та Міністерству економіки.

Звіт та рішення Рахункової палати надіслані Верховній Раді, профільному Комітету ВРУ з пропозицією розглянути питання на засіданні, а також уряду, Мінекономіки, фонду підтримки фермерських господарств, Дніпропетровській ОВА та оприлюднені на офіційному вебсайті РП.

Порядок №918 - Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затверджений постановою КМУ від 16 серпня 2022 року № 918

Порядок №886 - Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затверджений постановою КМУ від 11 серпня 2021 року № 886 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 938).