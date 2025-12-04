Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Урожай в Україні кращий, ніж торік, але з його експортом можуть бути проблеми – УЗА

15:50 04.12.2025 |

Новини АПК

Українська зернова асоціація прогнозує, що за підсумками жнив врожай зернових та олійних культур у 2025 році сягне 81,4 млн тонн, йдеться у повідомленні УЗА.

Для порівняння: у 2024 році врожай становив 79 млн тонн.

Урожай в Україні кращий, ніж торік, але з його експортом можуть бути проблеми – УЗА
Джерело: УЗА

Експортний потенціал аграрії оцінили у 49 млн тонн (проти 46,7 млн тонн минулого сезону), але його реалізація під сумнівом через війну.

"Україна зараз відчуває значні проблеми в логістиці експорту зерна через постійні російські терористичні удари по критичній інфраструктурі - енергетиці, залізниці та морських портах України. Неможливість експортувати значні обсяги вирощеного врожаю через логістичні проблеми вкрай негативно вплине не тільки на українських агровиробників та цінову кон'юнктуру на внутрішньому ринку, але й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу", - йдеться в заяві.

Як УЗА оцінила урожай-2025 за основними культурами:

→ кукурудза - 32 млн тонн, найкращий результат за час повномасштабної війни (у 2024 році - 25,9 млн тонн), потенційний експорт - 25 млн тонн;
→ пшениця - 22,5 млн тонн (у 2024 році - 22,4 млн тонн), потенційний експорт - 16,5 млн тонн;
→ соняшник - 11,5 млн тонн (у 2024 році - 12,8 млн тонн), майже весь обсяг буде перероблено в Україні;
→ соя - 5 млн тонн (у 2024 році - 6,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,5 млн тонн;
→ ячмінь - 4,9 млн тонн (у 2024 році - 5,6 млн тонн), потенційний експорт - 2,3 млн тонн;
→ ріпак - 3,2 млн тонн (у 2024 році - 3,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,1 млн тонн.

УЗА повідомила, що уже відомі посівні площі під озимими культурами, тому з врахуванням прогнозу посіву ярих культур навесні, потенційний урожай 2026 року може зрости до 84,5 млн тонн, з яких Україна могла б потенційно експортувати близько 50 млн тонн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес