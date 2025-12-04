Фінансові новини
- |
- 04.12.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Урожай в Україні кращий, ніж торік, але з його експортом можуть бути проблеми – УЗА
15:50 04.12.2025 |
Українська зернова асоціація прогнозує, що за підсумками жнив врожай зернових та олійних культур у 2025 році сягне 81,4 млн тонн, йдеться у повідомленні УЗА.
Для порівняння: у 2024 році врожай становив 79 млн тонн.
Експортний потенціал аграрії оцінили у 49 млн тонн (проти 46,7 млн тонн минулого сезону), але його реалізація під сумнівом через війну.
"Україна зараз відчуває значні проблеми в логістиці експорту зерна через постійні російські терористичні удари по критичній інфраструктурі - енергетиці, залізниці та морських портах України. Неможливість експортувати значні обсяги вирощеного врожаю через логістичні проблеми вкрай негативно вплине не тільки на українських агровиробників та цінову кон'юнктуру на внутрішньому ринку, але й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу", - йдеться в заяві.
Як УЗА оцінила урожай-2025 за основними культурами:
→
кукурудза - 32 млн тонн, найкращий результат за час повномасштабної
війни (у 2024 році - 25,9 млн тонн), потенційний експорт - 25 млн тонн;
→ пшениця - 22,5 млн тонн (у 2024 році - 22,4 млн тонн), потенційний експорт - 16,5 млн тонн;
→ соняшник - 11,5 млн тонн (у 2024 році - 12,8 млн тонн), майже весь обсяг буде перероблено в Україні;
→ соя - 5 млн тонн (у 2024 році - 6,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,5 млн тонн;
→ ячмінь - 4,9 млн тонн (у 2024 році - 5,6 млн тонн), потенційний експорт - 2,3 млн тонн;
→ ріпак - 3,2 млн тонн (у 2024 році - 3,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,1 млн тонн.
УЗА повідомила, що уже відомі посівні площі під озимими культурами, тому з врахуванням прогнозу посіву ярих культур навесні, потенційний урожай 2026 року може зрости до 84,5 млн тонн, з яких Україна могла б потенційно експортувати близько 50 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
|Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
|Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ідея красива, але не робоча: що не так із програмою нацкешбеку
|Мінфін у листопаді перерахував ₴16,8 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
|Перелік техніки з компенсацією 15% вартості рекордно розширили
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень
|Урожай в Україні кращий, ніж торік, але з його експортом можуть бути проблеми – УЗА
Бізнес
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон
|Електромобілі пройшли незалежне випробування на електромагнітне випромінювання в салоні та поруч із зарядним портом
|Red Magic 11 Pro+ знову названий найпродуктивнішим флагманським смартфоном: AnTuTu представив рейтинг листопада
|Рахункова палата повідомила, які сфери перевірятиме наступного року
|У Мінекономіки назвали суму, яка передбачена на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу