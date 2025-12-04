Урожай в Україні кращий, ніж торік, але з його експортом можуть бути проблеми – УЗА

Українська зернова асоціація прогнозує, що за підсумками жнив врожай зернових та олійних культур у 2025 році сягне 81,4 млн тонн, йдеться у повідомленні УЗА.

Для порівняння: у 2024 році врожай становив 79 млн тонн.

Джерело: УЗА

Експортний потенціал аграрії оцінили у 49 млн тонн (проти 46,7 млн тонн минулого сезону), але його реалізація під сумнівом через війну.

"Україна зараз відчуває значні проблеми в логістиці експорту зерна через постійні російські терористичні удари по критичній інфраструктурі - енергетиці, залізниці та морських портах України. Неможливість експортувати значні обсяги вирощеного врожаю через логістичні проблеми вкрай негативно вплине не тільки на українських агровиробників та цінову кон'юнктуру на внутрішньому ринку, але й може стати сильним ударом для економіки України та її платіжного балансу", - йдеться в заяві.

Як УЗА оцінила урожай-2025 за основними культурами:

→ кукурудза - 32 млн тонн, найкращий результат за час повномасштабної війни (у 2024 році - 25,9 млн тонн), потенційний експорт - 25 млн тонн;

→ пшениця - 22,5 млн тонн (у 2024 році - 22,4 млн тонн), потенційний експорт - 16,5 млн тонн;

→ соняшник - 11,5 млн тонн (у 2024 році - 12,8 млн тонн), майже весь обсяг буде перероблено в Україні;

→ соя - 5 млн тонн (у 2024 році - 6,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,5 млн тонн;

→ ячмінь - 4,9 млн тонн (у 2024 році - 5,6 млн тонн), потенційний експорт - 2,3 млн тонн;

→ ріпак - 3,2 млн тонн (у 2024 році - 3,8 млн тонн), потенційний експорт - 2,1 млн тонн.

УЗА повідомила, що уже відомі посівні площі під озимими культурами, тому з врахуванням прогнозу посіву ярих культур навесні, потенційний урожай 2026 року може зрости до 84,5 млн тонн, з яких Україна могла б потенційно експортувати близько 50 млн тонн.