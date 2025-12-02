Авторизация

Україна у цьому сезоні вже експортувала 12,4 мільйона тонн зерна

20:05 02.12.2025 |

Новини АПК

Україна за п'ять місяців 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 1 грудня, експортувала 12,384 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило профільне відомство з посиланням на дані Державної митної служби.

Так, від початку 2025/2026 МР Україна експортувала 7,309 млн т пшениці (торік - 8,837 млн т), 1,170 млн т ячменю (торік - 1,856 млн т), 3,700 млн т кукурудзи (торік - 6,976 млн т), а також 0,2 тис. т жита (торік цей показник становив 10,8 тис. т).

Крім того, Україна поставила за кордон 27,0 тис. т борошна (проти 31,3 тис. т за аналогічний період минулого МР).
 

