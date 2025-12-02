Авторизация

Україна в 2025р. вже виробила 1,25 млн тонн цукру

16:31 02.12.2025 |

Новини АПК

В Україні станом на 1 грудня 26 цукрових заводів переробили 8,36 млн тонн цукрових буряків та виробили 1,25 млн тонн цукру, повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" у Telegram.

"Поточний показник виходу цукру становить 15,02% (минулого сезону - 14,11%), що пояснюється, зокрема, вищою цукристістю буряків при прийманні - 17,48% (+0,71% до показника 2024 року", - уточнили у галузевому об`єднанні.

"Укрцукор" зауважив, що у грудні переробку цукрових буряків продовжать 22 цукрових заводи.

Серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де вироблено 263 тис. тонн цукру.

Як повідомлялося, Україна за перші три місяці 2025-2026 маркетингового року (МР, вересень-листопад) експортувала 116,1 тис. тонн цукру, з яких 95% було відправлено на світовий ринок. Лідерами із закупівлі українського цукру були Ліван (37%), Сирія (18%), Північна Македонія (8%), Боснія і Герцеговина (7%), ОАЕ (7%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

