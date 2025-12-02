Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна в 2025р. вже виробила 1,25 млн тонн цукру
16:31 02.12.2025 |
В Україні станом на 1 грудня 26 цукрових заводів переробили 8,36 млн тонн цукрових буряків та виробили 1,25 млн тонн цукру, повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" у Telegram.
"Поточний показник виходу цукру становить 15,02% (минулого сезону - 14,11%), що пояснюється, зокрема, вищою цукристістю буряків при прийманні - 17,48% (+0,71% до показника 2024 року", - уточнили у галузевому об`єднанні.
"Укрцукор" зауважив, що у грудні переробку цукрових буряків продовжать 22 цукрових заводи.
Серед регіонів лідером виробництва залишається Вінницька область, де вироблено 263 тис. тонн цукру.
Як повідомлялося, Україна за перші три місяці 2025-2026 маркетингового року (МР, вересень-листопад) експортувала 116,1 тис. тонн цукру, з яких 95% було відправлено на світовий ринок. Лідерами із закупівлі українського цукру були Ліван (37%), Сирія (18%), Північна Македонія (8%), Боснія і Герцеговина (7%), ОАЕ (7%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна у цьому сезоні вже експортувала 12,4 мільйона тонн зерна
|Критична інфраструктура: Мінекономіки розповіло, що купуватимуть поза електронною системою
|Бензин, дизпальне та автогаз: які ціни на АЗС України 2 грудня
|Держборг України у жовтні зріс на $2,98 мільярда
|У жовтні держборг зріс на 252 мільярда гривень
|Виплати 6500 гривень: погоджено вже 50 тисяч заявок з 294 тисяч
Бізнес
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників