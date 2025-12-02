Фінансові новини
Україна у листопаді експортувала 5 млн т агропродукції - УКАБ
10:09 02.12.2025 |
У листопаді 2025 року Україна експортувала 5,0 млн т продукції АПК, що на 12,0% більше аналогічного показника попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу у Фейсбуці.
"Зростання продемонстрували всі категорії товарів. Найбільший приріст спостерігається в зернових (завдяки зростанню експорту кукурудзи) та макухах (завдяки активізації темпів переробки олійних культур, збирання врожаю яких вже можна вважати завершеним)", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, у листопаді було експортовано 3,0 млн т зернових культур (кукурудза - 61%, пшениця - 36% та ячмінь - 3%), що на 13% більше, ніж у жовтні.
Олійних культур продали за кордон 507,7 тис. т (соя - 66%, ріпак - 31% та соняшник - 2%), це +14% до попереднього місяця.
Експорт рослинних олій за місяць зріс на 1% - до 517,2 тис. т (соняшникова олія - 79%, ріпакова - 13% та соєва - 8%).
Також експортовано 576,6 тис. т макухи (+23% до жовтня) після вилучення рослинних олій (соняшникова - 73%, соєва - 27%).
Крім того, вивезено на експорт 399,2 тис. т іншої агропромислової продукції (+3% до попереднього місяця).
В УКАБ прогнозують, що у грудні нинішні темпи експорту збережуться.
"В Україні ще триває збирання врожаю кукурудзи, значні обсяги якої призначені для експорту. Однак висока вологість зерна не дозволяє швидко зібрати врожай, а вже зібране зерно потрібно тривалий час досушувати. Все це розтягує в часі експорт кукурудзи цього року", - пояснили аналітики.
Як повідомлялось, за даними УКАБ, із поверненням європейських квот умови експорту, що діяли до війни, повністю не відновилися. Зернові та олійні товари експортуються морем відносно стабільно, однак для поставок готової продукції виникають певні бар'єри.
