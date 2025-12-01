В Україні буде електронний кабінет експортера деревини: уряд ухвалив низку рішень для розвитку лісової галузі

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для стабільності та розвитку лісової галузі, продовжив дію матеріалів лісовпорядкування, запустив електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини, а також оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами.

Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко в Телеграмі за результатами засідання уряду, передає Укрінформ.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалили низку рішень, які важливі для стабільності та розвитку лісової галузі", - написала вона.

За словами Свириденко, уряд продовжив дію матеріалів лісовпорядкування для стабільної роботи в умовах війни.

"Через окупацію та знищення архівів під час бойових дій, зокрема, на півночі Київщини, багато лісгоспів не змогли вчасно оновити документи, без яких неможливо планувати заготівлю деревини. Це створювало ризики дефіциту деревини та зростання цін. Рішення вирішує цю проблему", - зазначила вона.

Глава уряду зауважила, що тепер матеріали лісовпорядкування, строк чинності яких сплив, продовжують діяти: у регіонах бойових дій та тимчасової окупації - під час воєнного стану та ще два роки після його завершення, а в регіонах без бойових дій - до 1 січня 2028 року. Це, зазначила Прем'єрка, забезпечить безперервність роботи лісгоспів і дасть ринку можливість уникнути зайвих цінових стрибків.

Окрім цього, Кабмін запустив пілотний проєкт - електронний кабінет експортера у складі Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

"Це допоможе підвищити прозорість ринку деревини відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів. Тепер експортери зможуть перевіряти, звідки саме походить деревина - за номером лісорубного квитка, накладної або бирки через електронний кабінет. Інформацію можна буде одразу завантажити та використати для підтвердження легального походження продукції під час експорту до країн ЄС", - пояснила Прем'єрка.

Також Свириденко поінформувала, що уряд оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Мета - забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління.

"Зміни впроваджуємо на основі європейської моделі лісоуправління. План передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості", - зазначила глава уряду.



