В Україні аграрії вже зібрали понад 52 мільйона тонн зерна

10:49 01.12.2025 |

Новини АПК

В Україні станом на 28 листопада зібрано 52,58 млн тонн зернових культур на площі 10,42 млн га, обмолочено 89% площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зокрема, пшениці намолочено 22,96 млн т на площі 5,05 млн га, ячменю - 5,42 млн т (1,36 млн га), гороху - 672,5 тис. т (275,1 тис. га), кукурудзи - 22,86,2 млн т ( 3,31 млн га), що становить 75% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 898,1 тис. т на площі 327,8 тис. га.

В Україні аграрії вже зібрали понад 52 мільйона тонн зерна

Лідирують жниварі Хмельниччини, які зібрали 4,89 млн т з площі 574,7 тис. га. За ними йдуть сільгоспвиробники Чернігівщини із показником 4,76 млн т (659,0 тис. га), Вінниччини - 4 64 млн т (730,8 тис. га), Одещини - 4,07 млн т (1,2 млн га), та Полтавщини - 3,89 млн т (552,6 тис. га).

Олійних культур уже зібрано 17,08 млн т. Зокрема, соняшнику - 9,02 млн т на площі 4,8 млн га, сої - 4,74 млн т (2 млн га), ріпаку - 3,32 млн т (1,26 млн га).

Загалом, соняшнику зібрано з 93% засіяних площ, сої - 97%, збір ріпаку завершений.

Крім того, вже накопано 10,27 млн т цукрових буряків на площі 192,2 тис. га, що становить 97% засіяних площ.

В Україні фактично завершено посів озимих культур. Аграрії засіяли 6,43 млн га культур. Зокрема, пшениці - 4,69 млн га, ячменю - 586,1 тис. га, жита - 66,3 тис. га, ріпаку - 1,08 млн га.

У порівнянні з минулим сезоном структура посівних площ залишається загалом стабільною. Основний акцент зберігається на озимій пшениці, яка традиційно формує продовольчу основу країни. Це означає, що аграрії вже заклали основу врожаю 2026 року.

«Українські аграрії вже четвертий рік поспіль завершують жнива в умовах повномасштабної війни і знову демонструють надзвичайну стійкість та гарні результати. Очікується до 60 млн тонн зернових, до 20 млн тонн олійних культур», - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.  


Він зазначив, що зібраного врожаю повністю достатньо для забезпечення українців продовольством та формування стабільної кормової бази для тваринницької галузі.

"Приблизно дві третини продукції буде експортовано, тож Україна залишається важливим гарантом світової продовольчої безпеки та надійним партнером для світу. Значну частину продукції перероблять всередині країни, створюючи додану вартість та підсилюючи український експорт", - акцентував Висоцький.
 

