Фінансові новини
- 27.11.25
- 22:18
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Елеватори не встигають сушить кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики
16:52 27.11.2025 |
В Україні триває складна збиральна кампанія кукурудзи: вже намолочено майже 21 млн тонн, але близько третини урожаю ще залишається в полях здебільшого північних і західних областей, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).
Аналітики зауважили, що попри покращення погоди швидкість надходження кукурудзи на ринок обмежена. Основна причина - висока вологість зерна.
"Щоб довести кукурудзу до необхідних показників, доводиться знімати по 10-12% вологості. Це сильно уповільнює роботу сушарок. Тому елеватори повідомляють про нестачу потужностей і просять тимчасово не завозити нові партії зерна", - пояснили експерти.
Спотові ціни залишаються стабільно вищими за форвардні і становлять $211-212 за тонну. В гривні показник досягає 10 100 - 10 200 грн/т і може зростати далі.
"Ми бачимо повільний, але стабільний рух вгору. Ціни можуть додавати по $1-2 на тонні щотижня", - резюмували в "Пуск".
Стабільність та надійність ринку великою мірою залежить від виконання укладених угод. Українська енергетична біржа, що здійснює постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому питанню велику увагу та проводить постійний моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій.
|Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу – Фонд
Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо низки макроекономічних та структурних заходів, які можуть бути підтримані новою 48-місячною угодою в рамках розширеного механізму фінансування (EFF), йдеться у повідомлені Фонду на його сайті у середу за результатами переговорів місії в Києві 17-21 листопада.
|До третини мережі "Київстар" без живлення, її СЕО радить клієнтам подбати про резервне живлення роутерів
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.