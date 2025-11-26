В Україні дев'ять областей завершили сівбу озимих

Українські аграрії станом на 25 листопада засіяли 6 429,9 тис. га озимих культур, що становить 98,1% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Зокрема, озимої пшениці засіяно 4 692,8 тис. га, озимого ячменю - 586,1 тис. га, озимого жита - 66,3 тис. га.

За посівами зернових культур лідирують Чернівецька та Черкаська області.

Сівбу зернових вже завершили у Дніпропетровській, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

Сільгосптоваровиробники усіх областей фактично завершили сівбу озимого ріпаку. Посіяно 1 084,7 тис. га - це становить 96,5% від прогнозованих площ.

