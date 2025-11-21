Врожай зернових у сезоні-2025 менший від торішнього на 4,6%, олійних – на 12,6%

Аграрії станом на 21 листопада намолотили 50,93 млн тонн зернових та зернобобових культур з 10,23 млн га, що становить 88% площ, засіяних цими культурами, повідомило Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства на сайті у п'ятницю.

Торік на аналогічну дату було намолочено 53,4 млн тонн зернових і 19,5 млн тонн олійних, тобто цьогорічні показники нижчі на 4,6% та 12,6% відповідно, переважно через більш пізній початок збирання кукурудзи.

Як зазначило Мінекономіки, наразі намолочено 20,84 млн тонн кукурудзи з 3,12 млн га, тоді як торік приблизно на цю дату - 23,6 млн тонн з 3,7 млн га.

Щодо пшениці, то її врожай трохи вищий за минулорічний - 22,96 млн тонн з 5,05 млн га порівняно 22,40 млн тонн з 4,9 млн га, тоді як ячменю дещо менший - 5,42 млн тонн з 1,36 млн га порівняно із 5,6 млн тонн з 1,41 млн га рік тому.

Врожай гороху цього року значно більший - 672,5 тис. тонн з 275,1 тис. га порівняно із 469 тис. тонн з 212,3 тис. га минулого року, тоді як гречки та проса поки суттєво менший - відповідно 82,4 тис. тонн проти 131,7 тис. тонн та 62,1 тис. тонн проти 161,3 тис. тонн.

Врожай інших зернових та зернобобових цього року на 21 листопада сягнув 896,5 тис. тонн із 327,6 тис. га порівняно із 1 млн тонн торік.

Зазначається, що серед лідерів, зокрема, Чернігівська область - 4,57 млн тонн, Хмельницька - 4,89 млн тонн, Вінницька- 4, 62 млн тонн, Одеська - 4,06 млн тонн.

Щодо олійних, то їх врожай станом на 21 листопада становить 17,05 млн тонн. Загалом, соняшнику зібрано з 92% засіяних площ, сої - з 96%. Збір ріпаку завершено, він виявився лише трохи меншим за минулорічний - 3,31 млн тонн проти 3,5 млн тонн з майже однакових за розміром площ - близько 1,3 млн га.

А от щодо сої та соняшнику, збір яких триває, то поки фіксується суттєве відставання: сої зібрано 4,72 млн тонн із 1,99 млн га порівняно із 6 млн тонн із 2,6 млн га на схожу дату минулого року, тоді як соняшнику - 8,92 млн тонн із 4,79 млн га порівняно із 10,1 млн тонн із 4,9 млн га.

Окрім того, відстає також збір цукрових буряків: їх викопано на 94% виробничих площ - 9,96 млн тонн із 186 тис. га проти 12 млн тонн із 251,2 тис. га рік тому.

Національний банк України у жовтневому інфляційному звіті збільшив оцінку врожаю зернових і зернобобових у 2025 році до 61,5 млн тонн із 57,9 млн тонн у липневому звіті, натомість знизив оцінку врожаю олійних до 19,3 млн тонн із 21,0 млн тонн.

НБУ нагадав, що торік врожай зернових в Україні знизився до 56,2 млн тонн із 59,8 млн тонн у 2023 році, а олійних - із 21,7 млн тонн до 20 млн тонн.