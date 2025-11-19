Фінансові новини
19.11.25
- 02:04
- RSS
- мапа сайту
Ціни на українську пшеницю продовжують зростати через високий попит переробних підприємств - аналітики
14:13 18.11.2025 |
"Високий попит переробних підприємств та недостатньо активне надходження пропозицій зернової продовжували надавати підтримку цінам. Компанії, які мали в наявності сформовані обсяги сировини, суттєво ціни не переглядали. Проте покупці, яким терміново потрібно було сформувати сировинну базу, продовжували підвищувати ціни. Попит трейдерів здебільшого був ситуативним", - пояснили аналітики.
Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фураж фіксувалися переважно в межах 9800-10800 грн/т та 9000-10100 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".
