Ціни на українську пшеницю продовжують зростати через високий попит переробних підприємств - аналітики

На українському ринку пшениці минулого тижня продовжувала домінувати підвищувальна цінова динаміка, проте більшість змін відбувалися в межах раніше сформованого діапазону, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Високий попит переробних підприємств та недостатньо активне надходження пропозицій зернової продовжували надавати підтримку цінам. Компанії, які мали в наявності сформовані обсяги сировини, суттєво ціни не переглядали. Проте покупці, яким терміново потрібно було сформувати сировинну базу, продовжували підвищувати ціни. Попит трейдерів здебільшого був ситуативним", - пояснили аналітики.

Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фураж фіксувалися переважно в межах 9800-10800 грн/т та 9000-10100 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".