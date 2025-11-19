Авторизация

Ціни на українську пшеницю продовжують зростати через високий попит переробних підприємств - аналітики

14:13 18.11.2025 |

Новини АПК

На українському ринку пшениці минулого тижня продовжувала домінувати підвищувальна цінова динаміка, проте більшість змін відбувалися в межах раніше сформованого діапазону, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

"Високий попит переробних підприємств та недостатньо активне надходження пропозицій зернової продовжували надавати підтримку цінам. Компанії, які мали в наявності сформовані обсяги сировини, суттєво ціни не переглядали. Проте покупці, яким терміново потрібно було сформувати сировинну базу, продовжували підвищувати ціни. Попит трейдерів здебільшого був ситуативним", - пояснили аналітики.

Ціни попиту на пшеницю 2 класу та фураж фіксувалися переважно в межах 9800-10800 грн/т та 9000-10100 грн/т СРТ, констатували в "АПК-Інформ".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0924
  0,0501
 0,12
EUR
 1
 48,7914
  0,1921
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7623  0,07 0,16 42,3052  0,05 0,11
EUR 48,5855  0,01 0,02 49,2052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,01 0,01 42,1200  0,01 0,02
EUR 48,8200  0,06 0,12 48,8450  0,05 0,11

