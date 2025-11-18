Авторизация

Експорт пшениці в сезоні-2025/26 буде на 7% перевершить минулорічний - аналітики

13:56 17.11.2025 |

Новини АПК

Україна в липні-жовтні 2025-2026 маркетингового року (МР) експортувала 6,2 млн тонн пшениці, що на 20% менше за показник аналогічного періоду рік тому і становить 37% прогнозованого експортного потенціалу, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

Агентство уточнило, що в жовтні 2025 року на експортні ринки було поставлено 1,5 млн тонн, що на 10% менше за обсяги аналогічного періоду минулого року.

За даними аналітиків, основним імпортером української зернової з початку нового сезону став Єгипет, закупівлі якого порівняно з аналогічним періодом 2024/25 МР зросли в 2,8 раза - з 659 тис. тонн до понад 1,8 млн тонн.

Другу позицію посіла Індонезія, яка імпортувала близько 1,1 млн тонн пшениці (-13%), тоді як за аналогічний період минулого сезону закупила 1,3 млн тонн української зернової. Водночас, Алжир імпортував 739 тис. тонн проти 454 тис. тонн попереднього сезону.

"Експортний потенціал української пшениці у 2025/2026 МР оцінюється на рівні 16,7 млн тонн (на 7% перевищує показник минулого МР), що зумовлено очікуванням збільшення виробництва зернової до 22,7 млн тонн (+1%)", - прогнозують в "АПК-Інформ".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

