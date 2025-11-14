В Україні аграрії зібрали майже 48 мільйонів тонн зернових культур

В Україні станом на 14 листопада зібрано понад 47,94 млн тонн зернових культур на площі 9,82 млн га, обмолочено 84% площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,9 млн т з площі 5,05 млн га, ячменю - 5,41 млн т (1,36 млн га), гороху - 6671,4 тис. т (275,1 тис. га), а кукурудзи - 17,91 млн т (2,71 млн га).

Інших зернових і зернобобових зібрано 886,3 тис. т на площі 323,3 тис. га.

Лідерами збору стали аграрії Чернігівщини, які зібрали понад 4,12 млн т з площі 590,9 тис. га, Одещини із показником у 3,82 млн т (1,15 млн га) та Вінниччини - зібрано 3,71 млн т із 608,1 тис. га.

Олійних культур вдалося зібрати понад 16,88 млн т. Так, сої зібрали понад 4,65 млн т із 1,95 млн га, а соняшнику - 8,91 млн т (4,73 млн га).

Загалом, соняшнику зібрано з 91% засіяних площ, сої - 95%, а збір ріпаку завершено із показником у понад 3,31 млн т.

Цукрових буряків накопано вже 9,28 млн т на площі 174,7 тис. га, що складає 88% засіяних площ.