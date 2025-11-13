Авторизация

Українські компанії знову очолили список найбільших виробників птиці і яєць в Європі

15:40 13.11.2025 |

Новини АПК

 

Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка продовжують очолювати європейські рейтинги найбільших виробників птиці і яєць відповідно, повідомив журнал WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає в рейтингу сьоме місце.

Поголів'я (млн/рік)КомпаніяКраїна
528.0МХПУкраїна
525.02 Sisters Food GroupВелика Британія
507.0Plukon Food GroupНідерланди
468.5Resource Agribusiness GroupРосія
437.9LDCФранція
402.5Cherkizovo GroupРосія
350.0Gruppo VeronesiІталія
350.0PHW GroupНімеччина
250.0AmadoriІталія
208.0AvaraВелика Британія
200.0Moy Park Ltd.Велика Британія
191.0CedrobПольща
190.0Rothkötter-UnternehmensgruppeНімеччина
185.0PrioskolieРосія
172.0Scandi StandardШвеція

Іспанська компанія Uvesa, яку МХП придбав у 2025 році, міститься у рейтингу в кінці третього десятка.

Поголів'я несучок (млн)КомпаніяКраїна
13.3AvangardcoУкраїна
11.5Wozniak Poultry FarmsПольща
10.0EurovoІталія
7.4DAVA Foods Holding A/SДанія
7.4PEPФранція
7.0Noble FoodsВелика Британія
6.1Ovostar UnionУкраїна
6.0Grupo Huevos GuillénІспанія
5.8Sinyavskaya Poultry FarmРосія
5.3TerrenaФранція
4.9RoskarРосія
4.6EuredenФранція
4.5DANÆG A/SДанія
4.5L'Œuf de Nos VillagesФранція
4.0Hevo GroupІспанія

На глобальному рівні МХП опустилася з восьмого на 19 місце.

У лідерах на цьому ринку - JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).

Avangardco - 14-та серед найбільших виробників яєць у світі (на одну позицію вище, ніж торік).

На цьому ринку лідерами є Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (з активами у Бразилії, США і Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

