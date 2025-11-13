Фінансові новини
Українські компанії знову очолили список найбільших виробників птиці і яєць в Європі
15:40 13.11.2025 |
Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка продовжують очолювати європейські рейтинги найбільших виробників птиці і яєць відповідно, повідомив журнал WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає в рейтингу сьоме місце.
|Поголів'я (млн/рік)
|Компанія
|Країна
|528.0
|МХП
|Україна
|525.0
|2 Sisters Food Group
|Велика Британія
|507.0
|Plukon Food Group
|Нідерланди
|468.5
|Resource Agribusiness Group
|Росія
|437.9
|LDC
|Франція
|402.5
|Cherkizovo Group
|Росія
|350.0
|Gruppo Veronesi
|Італія
|350.0
|PHW Group
|Німеччина
|250.0
|Amadori
|Італія
|208.0
|Avara
|Велика Британія
|200.0
|Moy Park Ltd.
|Велика Британія
|191.0
|Cedrob
|Польща
|190.0
|Rothkötter-Unternehmensgruppe
|Німеччина
|185.0
|Prioskolie
|Росія
|172.0
|Scandi Standard
|Швеція
Іспанська компанія Uvesa, яку МХП придбав у 2025 році, міститься у рейтингу в кінці третього десятка.
|Поголів'я несучок (млн)
|Компанія
|Країна
|13.3
|Avangardco
|Україна
|11.5
|Wozniak Poultry Farms
|Польща
|10.0
|Eurovo
|Італія
|7.4
|DAVA Foods Holding A/S
|Данія
|7.4
|PEP
|Франція
|7.0
|Noble Foods
|Велика Британія
|6.1
|Ovostar Union
|Україна
|6.0
|Grupo Huevos Guillén
|Іспанія
|5.8
|Sinyavskaya Poultry Farm
|Росія
|5.3
|Terrena
|Франція
|4.9
|Roskar
|Росія
|4.6
|Eureden
|Франція
|4.5
|DANÆG A/S
|Данія
|4.5
|L'Œuf de Nos Villages
|Франція
|4.0
|Hevo Group
|Іспанія
На глобальному рівні МХП опустилася з восьмого на 19 місце.
У лідерах на цьому ринку - JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).
Avangardco - 14-та серед найбільших виробників яєць у світі (на одну позицію вище, ніж торік).
На цьому ринку лідерами є Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (з активами у Бразилії, США і Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн).
