Українські компанії знову очолили список найбільших виробників птиці і яєць в Європі

Українські компанії МХП Юрія Косюка й Avangardco Олега Бахматюка продовжують очолювати європейські рейтинги найбільших виробників птиці і яєць відповідно, повідомив журнал WATTPoultry International. Ще один виробник яєць з України Ovostar Union посідає в рейтингу сьоме місце.

Поголів'я (млн/рік) Компанія Країна 528.0 МХП Україна 525.0 2 Sisters Food Group Велика Британія 507.0 Plukon Food Group Нідерланди 468.5 Resource Agribusiness Group Росія 437.9 LDC Франція 402.5 Cherkizovo Group Росія 350.0 Gruppo Veronesi Італія 350.0 PHW Group Німеччина 250.0 Amadori Італія 208.0 Avara Велика Британія 200.0 Moy Park Ltd. Велика Британія 191.0 Cedrob Польща 190.0 Rothkötter-Unternehmensgruppe Німеччина 185.0 Prioskolie Росія 172.0 Scandi Standard Швеція

Іспанська компанія Uvesa, яку МХП придбав у 2025 році, міститься у рейтингу в кінці третього десятка.

Поголів'я несучок (млн) Компанія Країна 13.3 Avangardco Україна 11.5 Wozniak Poultry Farms Польща 10.0 Eurovo Італія 7.4 DAVA Foods Holding A/S Данія 7.4 PEP Франція 7.0 Noble Foods Велика Британія 6.1 Ovostar Union Україна 6.0 Grupo Huevos Guillén Іспанія 5.8 Sinyavskaya Poultry Farm Росія 5.3 Terrena Франція 4.9 Roskar Росія 4.6 Eureden Франція 4.5 DANÆG A/S Данія 4.5 L'Œuf de Nos Villages Франція 4.0 Hevo Group Іспанія

На глобальному рівні МХП опустилася з восьмого на 19 місце.

У лідерах на цьому ринку - JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).

Avangardco - 14-та серед найбільших виробників яєць у світі (на одну позицію вище, ніж торік).

На цьому ринку лідерами є Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (з активами у Бразилії, США і Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн).