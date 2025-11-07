Світові ціни на продовольство в жовтні знизилися на 1,6% - ФАО

Світові ціни на продовольство в жовтні порівняно з вереснем знизилися на 1,6%.

"Індекс продовольчих цін ФАО продовжив знижуватися другий місяць поспіль і в жовтні 2025 року становив 126,4 пункти, що на 2,1 пункти (1,6%) нижче за його переглянутий вересневий рівень, що становив 128,5 пункту", - ідеться в щомісячному огляді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організації ООН).

Порівняно з жовтнем 2024 року ціни виявилися "дещо нижчими", вони також були на 21,1% меншими за пікове значення, досягнуте в березні 2022 року.

Індекс цін на зернові в жовтні порівняно з вереснем знизився на 1,3%, у річному виразі - на 9,5%. "Було зафіксовано зниження світових цін на всі основні зернові культури порівняно з рівнем попереднього місяця. Середнє значення індексу цін на пшеницю скоротилося на 1%, що здебільшого пояснюється наявністю достатньої пропозиції у світі, - йдеться в документі. - Середнє значення індексу цін на фуражні зернові за підсумками жовтня знизилося на 1,1% на тлі падіння котирувань ячменю, кукурудзи та сорго".

Індекс цін на рослинні олії в жовтні в місячному виразі зріс на 0,9% і досяг найвищого рівня з липня 2022 року. Це пояснюється підвищенням котирувань пальмової, ріпакової, соєвої та соняшникової олій. Зокрема, світові ціни на соняшникову олію зростають четвертий місяць поспіль здебільшого через зниження поставок із Чорноморського регіону внаслідок затримок зі збиранням урожаю та обмеженої пропозиції. Зростання світових цін на ріпакову та соєву олії пояснюється обмеженою пропозицією в ЄС і більш високим внутрішнім попитом у Бразилії та США.

Індекс цін на м'ясо в жовтні порівняно з вереснем знизився на 2%, але в річному виразі виявився на 4,8% вищим. Щомісячне зниження відзначено вперше після восьмимісячного зростання і було зумовлено різким падінням котирувань свинини і м'яса птиці та менш значним скороченням цін на баранину на тлі деякого зростання котирувань яловичини, пояснюється в повідомленні.

Ціни на свинину знизилися через велику пропозицію цього м'яса, до того ж додатковий знижувальний тиск на експортні ціни в ЄС чинило скорочення імпортного попиту з боку Китаю після введення нових імпортних мит. Здешевлення м'яса птиці зумовлене зниженням експортних цін у Бразилії через запроваджені Китаєм торговельні обмеження у зв'язку із загрозою високопатогенного грипу птахів (ВПГП), що змусило експортерів перенаправити продукцію на менш привабливі в ціновому плані ринки. Ціни на баранину знизилися переважно через збільшення поставок з боку Австралії. Яловичина подорожчала у зв'язку з підвищенням котирувань на австралійську продукцію під впливом стійкого світового попиту.

Індекс цін на молочну продукцію знижується четвертий місяць поспіль. У жовтні ціни виявилися на 3,4% нижчими за вересневий рівень. Однак у річному виразі вони були на 2,7% вищими. Зокрема, котирування вершкового масла за місяць впали на 6,5%, сухого незбираного молока - на 6%, сухого знежиреного молока - на 4%, сиру - на 1,5%.

Індекс цін на цукор у жовтні був на 5,3% нижчим, ніж у вересні. "Тенденція до зниження значення цього індексу фіксується вже другий місяць поспіль, на поточному рівні воно виявилося на 27,4% нижчим за значення відповідного місяця минулого року і досягло найнижчого показника з грудня 2020 року. Це падіння зумовлене прогнозованим збереженням світової пропозиції цукру на достатньому рівні", - йдеться в повідомленні. Крім того, нижчі міжнародні ціни на сиру нафту чинили подальший знижувальний тиск на світові ціни на цукор внаслідок зниження попиту з боку виробників біопалива.

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.