Українські аграрії вже зібрали 43,6 мільйона тонн зернових

11:34 07.11.2025 |

Новини АПК

Українські аграрії вже зібрали 43,6 мільйона тонн зернових

 

В Україні станом на 7 листопада зібрано 43,630 млн тонн зернових культур на площі 9,302 млн га, обмолочено 81% площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Зокрема, зібрано:

* пшениці - 22 822,9 тис. тонн на площі 5 047,8 тис. га.
* ячменю - 5 372,4 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га.
* гороху - 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га.
* кукурудзи - 13 746,8 тис. тонн на площі 2 213,7 тис. га, що становить 53% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 883,4 тис. тонн на площі 321,0 тис. га.

Серед лідерів збору:

* Одеська область - 3 816,6 тис. тонн з площі 1 152,2 тис. га.
* Чернігівська область - 3 680,1 тис. тонн з площі 539,7 тис. га
* Полтавська область - 3 430,6 тис. тонн з площі 714,8 тис. га.
* Вінницька область - 3 279,5 тис. тонн з площі 556,9 тис. га.

Олійних культур на 06 листопада зібрано 16 352,4 млн. тонн. Зокрема:

* соняшнику - 8 725,8 тис. тонн на площі 4 610,8 тис. га.
* сої - 4 305,7 тис. тонн на площі 1 828,9 тис. га.
* ріпаку - 3 320,9 тис. тонн на площі 1 274,1 тис. га.

Загалом, соняшнику зібрано з 90% засіяних площ, сої - 84%, збір ріпаку завершений.

Цукрових буряків накопано вже 7 949,3 тис. тонн на площі 151,0 тис. га, що складає 76% засіяних площ.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

