Українські аграрії вже зібрали 43,6 мільйона тонн зернових
11:34 07.11.2025 |
В Україні станом на 7 листопада зібрано 43,630 млн тонн зернових культур на площі 9,302 млн га, обмолочено 81% площ.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Зокрема, зібрано:
* пшениці - 22 822,9 тис. тонн на площі 5 047,8 тис. га.
* ячменю - 5 372,4 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га.
* гороху - 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га.
* кукурудзи - 13 746,8 тис. тонн на площі 2 213,7 тис. га, що становить 53% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 883,4 тис. тонн на площі 321,0 тис. га.
Серед лідерів збору:
* Одеська область - 3 816,6 тис. тонн з площі 1 152,2 тис. га.
* Чернігівська область - 3 680,1 тис. тонн з площі 539,7 тис. га
* Полтавська область - 3 430,6 тис. тонн з площі 714,8 тис. га.
* Вінницька область - 3 279,5 тис. тонн з площі 556,9 тис. га.
Олійних культур на 06 листопада зібрано 16 352,4 млн. тонн. Зокрема:
* соняшнику - 8 725,8 тис. тонн на площі 4 610,8 тис. га.
* сої - 4 305,7 тис. тонн на площі 1 828,9 тис. га.
* ріпаку - 3 320,9 тис. тонн на площі 1 274,1 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 90% засіяних площ, сої - 84%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 7 949,3 тис. тонн на площі 151,0 тис. га, що складає 76% засіяних площ.
