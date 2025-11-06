Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Демайнери в жовтні розмінували 370 га сільгоспугідь - Мінекономіки
13:31 06.11.2025 |
Оператори протимінної діяльності в межах державної програми розмінування земель сільськогосподарського призначення в жовтні 2025 року розмінували 370 га сільгоспугідь, при цьому з початку дії програми площа розмінованих сільгоспугідь досягла 14, 41 тис. га, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
Згідно з повідомленням, у жовтні було виконано п'ять угод з розмінування агроземель, а з початку дії програми їх чисельність досягла 41, із яких 14 уклав Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) на очищення сільгоспземель. Загалом з моменту запуску державної програми компенсацій ЦГР підписав 96 договорів на розмінування 16,49 тис га сільгоспземель. Вартість таких робіт складає 963,3 млн грн.
На розмінування держава витратила з початку дії програми 349,99 млн грн. Із них 21,79 млн було виплачено операторам ПМД за виконану роботу у жовтні поточного року. При цьому середня вартість розмінованої у жовтні землі в межах програми становила 58,8 тис грн/га - середня, уточнили в Мінекономіки.
Як зазначається в оприлюдненій міністерством інфографіці, наразі в Україні працює 128 сертифікованих операторів із розмінування, з яких двоє пройшло сертифікацію в жовтні. Вони мають у своєму користуванні 297 машин із розмінування, п`ять із яких поповнило парк у жовтні поточного року.
Мінекономіки нагадало, що в жовтні 2025 року було розширено програму компенсації: тепер подати заявку на розмінування можуть і домогосподарства, зокрема фізичні особи та самозайняті аграрії, через Державний аграрний реєстр (ДАР) або місцеві органи влади.
Водночас перші юридичні особи, які подали заявки через "Дію " на первинну сертифікацію в протимінній діяльності, відзначили зручність та швидкий зворотний зв'язок.
У рамках конференції з питань протимінної діяльності в Україні-2025, яку цього року приймала Японія, країни-партнери (Бельгія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція) оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму понад $80 млн, а Японія оголосила новий пакет підтримки на комплексну довгострокову відбудову України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Держгеонадра видасть сім дозволів за результатами аукціонів
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $63,9 за барель
|В Україні наступного року планують відновити геологічну розвідку
«Я зараз навіть не скажу, коли Україна проводила останню георозвідку за бюджетний кошт, точно більше 10 років тому. Але наступного року ми повертаємо геологічну розвідку за бюджетною програмою. Ми залучаємо до цього процесу партнерів - американці, німці, канадці, британці дуже зацікавлені», - Перелигін.
|Демайнери в жовтні розмінували 370 га сільгоспугідь - Мінекономіки
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів