Демайнери в жовтні розмінували 370 га сільгоспугідь - Мінекономіки

13:31 06.11.2025 |

Новини АПК

 

Оператори протимінної діяльності в межах державної програми розмінування земель сільськогосподарського призначення в жовтні 2025 року розмінували 370 га сільгоспугідь, при цьому з початку дії програми площа розмінованих сільгоспугідь досягла 14, 41 тис. га, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з повідомленням, у жовтні було виконано п'ять угод з розмінування агроземель, а з початку дії програми їх чисельність досягла 41, із яких 14 уклав Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) на очищення сільгоспземель. Загалом з моменту запуску державної програми компенсацій ЦГР підписав 96 договорів на розмінування 16,49 тис га сільгоспземель. Вартість таких робіт складає 963,3 млн грн.

На розмінування держава витратила з початку дії програми 349,99 млн грн. Із них 21,79 млн було виплачено операторам ПМД за виконану роботу у жовтні поточного року. При цьому середня вартість розмінованої у жовтні землі в межах програми становила 58,8 тис грн/га - середня, уточнили в Мінекономіки.

Як зазначається в оприлюдненій міністерством інфографіці, наразі в Україні працює 128 сертифікованих операторів із розмінування, з яких двоє пройшло сертифікацію в жовтні. Вони мають у своєму користуванні 297 машин із розмінування, п`ять із яких поповнило парк у жовтні поточного року.

Мінекономіки нагадало, що в жовтні 2025 року було розширено програму компенсації: тепер подати заявку на розмінування можуть і домогосподарства, зокрема фізичні особи та самозайняті аграрії, через Державний аграрний реєстр (ДАР) або місцеві органи влади.

Водночас перші юридичні особи, які подали заявки через "Дію " на первинну сертифікацію в протимінній діяльності, відзначили зручність та швидкий зворотний зв'язок.

У рамках конференції з питань протимінної діяльності в Україні-2025, яку цього року приймала Японія, країни-партнери (Бельгія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція) оголосили про додаткові зобов'язання на підтримку гуманітарного розмінування на суму понад $80 млн, а Японія оголосила новий пакет підтримки на комплексну довгострокову відбудову України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

