Дефіциту овочів цьогоріч в Україні не буде, врожай кращий за торішній, – Висоцький

Цього року в Україні не передбачається дефіциту овочів, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Як наслідок - суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком. Про це заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Цього року, я думаю, споживачі більш щасливі, ми ж бачимо ціни [...]. У нас дефляція по овочевих факторах", - сказав Висоцький у подкасті "Що з економікою?".

За його словами, весь так званий борщовий набір (картопля, цибуля, капуста, буряк, морква) доступніший.

"Ми бачимо зараз по цінах - вони в деяких позиціях вдвічі менші, ніж аналогічні ціни були минулого року. Врожай кращий, менше вплинули негативні фактори", - зазначив заступник міністра.

Згідно з офіційними даними, виробництво картоплі у 2025-му становить 18 млн тонн, хоча експертна оцінка реального ринку - близько 10 млн тонн (мінус насіннєвий матеріал, картопля на корм тваринам, відходи через псування).

"Цього року по картоплі для виробників, мабуть, не найкращий, але для споживачів точно доступний рік і по всій овочевій групі також", - додав Висоцький.

Для більшості основних зернових та олійних культур очікуються або аналогічні, або дещо більші обсяги виробництва, ніж торік. Виняток - соя та цукровий буряк, де відбулося прогнозоване зниження через зменшення посівних площ.

Очікуваний врожай буряків становить близько 10 млн тонн. Це приблизно на 20% менше, ніж торік (13 млн тонн).

Прогноз щодо загального виробництва зерна на цей рік становить близько 59 млн тонн. Для порівняння, минулого року було зібрано 56 млн тонн, що означає незначне збільшення (приблизно на 3-5%).

Пшениці зібрано близько 22 мільйонів тонн (можливо, до 22,5 млн тонн), що відповідає показнику минулого року. Це більш ніж утричі перевищує внутрішнє споживання, яке становить 6 млн тонн.

Урожай ячменю становить 5,3 млн тонн, що також відповідає показнику минулого року.

Попередній прогноз врожаю кукурудзи - 30 млн тонн. Очікується зростання валового виробництва приблизно на 10% (або трохи більше) порівняно з минулим роком, коли було близько 27 млн тонн.

"Кукурудзи планується цього року мати врожаю найбільше. Тобто попередній прогноз 30 млн тонн. Чому наголошую, що попередній? Збір кукурудзи активно триває, тобто ми фактично ще не перейшли екватор", - сказав заступник міністра.

Внутрішнє споживання кукурудзи становить близько 6 млн тонн, тому можливий експорт може сягнути 24 млн тонн.

Щодо олійних культур, то глобально, окрім сої, показники врожаю несуттєво відрізняються від показників 2024 року.