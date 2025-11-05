Авторизация

Рівень корупції в земельних питаннях в агросекторі зменшується, 14% агробізнесу в 2025р стикалося з корупцією - НАЗК

11:28 05.11.2025

14% представників мікро-, малого та середнього агробізнесу в 2025 році стикалися з корупційними ситуаціями, тоді як на початку 2021 року цей показник становив 24%, свідчать дані всеукраїнського дослідження, проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Програми з аграрного та сільського розвитку, що фінансується Урядом США.

В Національній агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) зазначили, що їх дослідження НАЗК, також підтверджують цю тенденцію. Так, за даними опитування бізнесу, у 2024 році про корупційний досвід у сфері будівництва та земельних відносин заявили 27,9% респондентів, а у 2021-му - 32,5%.

"На зменшення рівня корупції у земельних питаннях, вплинула, передусім, реалізація земельної реформи. Зокрема, скасування мораторію на відчуження земельних ділянок та зміну цільового призначення, впровадження ринку земель, земельних аукціонів, призупинення безоплатної передачі земель на час війни, а також цифровізація низки державних сервісів і послуг у сфері Державного земельного кадастру", - підкреслили в НАЗК.

Водночас, обидва дослідження засвідчили, що найчастіше представники бізнесу стикалися з корупцією при вирішенні питання передачі земельної ділянки у власність або користування. Відповідно й найбільш корумпованими вже четвертий рік поспіль називають ті органи, до повноважень яких входять ці питання: сільські, селищні та міські ради.

"Корупція у земельній сфері нерозривно пов'язана із системними проблемами, які можна вирішити виключно системними рішеннями. Відтак, якщо ми хочемо досягти подальшого істотного та стійкого антикорупційного ефекту у цій сфері, маємо зосередити свої зусилля на подальшому впровадженні глибинних галузевих реформ, які включатимуть оптимізацію функцій та процедур, автоматизацію, цифровізацію, підвищення прозорості тощо. Ключові ініціативи у цій сфері будуть закладені нами в проєкт Антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки", - прокоментував заступник голови НАЗК Дмитро Калмиков.

Він констатував, що проблеми у земельній сфері, які породжують корупцію, політично складні та чутливі. Для забезпечення подальшого прогресу в мінімізації корупції необхідне об'єднання зусиль парламенту, уряду, бізнесу, експертного середовища та міжнародних партнерів. Крім того, критично важливою є системна та виважена комунікація, особливо щодо політично складних питань, переконані в НАЗК.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

