Аграріям компенсують ще понад 120 мільйонів гривень за вітчизняну техніку

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства затвердило розподіл коштів за вересневими заявками у межах програми компенсації 25% вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

За даними міністерства, у вересні агровиробники подали 541 заявку на компенсацію вартості 861 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 609 млн грн (з ПДВ).

Вони придбали сівалки, жниварки, ґрунтообробну техніку, обладнання для ферм та інше обладнання українського виробництва.

Часткова компенсація від держави склала 126,9 млн грн.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа зазначив, що в межах поточного етапу програми (з грудня 2024 р.) українські машинобудівники вже реалізували техніки та обладнання на майже 5 мільярдів гривень.

"Це понад сім тисяч одиниць нової агротехніки та обладнання, які вже працюють у фермерських господарствах та на переробних підприємствах по всій країні", - повідомив він.

"Компенсацій покупцям з грудня нараховано понад 1 мільярд гривень. Держава й надалі буде системно підтримувати машиновиробників та аграріїв через програму компенсації 25%",- повідомив чиновник.

Щоб отримати компенсацію у 2025 році, треба встигнути подати заявку до 5 грудня. Скористатися програмою компенсації 25% вартості можуть агровиробники, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, додали у міністерстві.

Компенсація 25% вартості (без ПДВ) надається за українську сільськогосподарську техніку та обладнання, що мають не менше 60% локалізації. Для окремих категорій - комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів - діють спеціальні умови. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників "Зроблено в Україні".