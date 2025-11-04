В Україні вже засіяли озиминою майже 6 мільйонів гектарів

Українські аграрії станом на 4 листопада засіяли 5 908,4 тис. га озимих культур, що становить 90% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Так, озимої пшениці посіяно 4 303,5 тис. га, озимого ячменю - 478,7 тис. га та озимого жита - 65,9 тис. га.

Лідерами за посівами озимих зернових культур є аграрії Одеської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Вже завершили сівбу у Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

Озимого ріпаку засіяно 1 060,3 тис. га. Найбільше традиційно у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях.

Повністю завершили сівбу аграрії 14 областей країни.