В Україні вже засіяли озиминою майже 6 мільйонів гектарів

12:59 04.11.2025 |

Новини АПК

В Україні вже засіяли озиминою майже 6 мільйонів гектарів

 

Українські аграрії станом на 4 листопада засіяли 5 908,4 тис. га озимих культур, що становить 90% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Так, озимої пшениці посіяно 4 303,5 тис. га, озимого ячменю - 478,7 тис. га та озимого жита - 65,9 тис. га.

Лідерами за посівами озимих зернових культур є аграрії Одеської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Вже завершили сівбу у Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.

Озимого ріпаку засіяно 1 060,3 тис. га. Найбільше традиційно у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях.

Повністю завершили сівбу аграрії 14 областей країни.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

Бізнес