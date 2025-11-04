Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні вже засіяли озиминою майже 6 мільйонів гектарів
12:59 04.11.2025 |
Українські аграрії станом на 4 листопада засіяли 5 908,4 тис. га озимих культур, що становить 90% від прогнозованих площ.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.
Так, озимої пшениці посіяно 4 303,5 тис. га, озимого ячменю - 478,7 тис. га та озимого жита - 65,9 тис. га.
Лідерами за посівами озимих зернових культур є аграрії Одеської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Вже завершили сівбу у Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях.
Озимого ріпаку засіяно 1 060,3 тис. га. Найбільше традиційно у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях.
Повністю завершили сівбу аграрії 14 областей країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Аудитори не задоволені розподілом коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії
|Рада підтримала у першому читанні законопроєкти щодо пільгового режиму для промінвестицій
|Аграріям компенсують ще понад 120 мільйонів гривень за вітчизняну техніку
|Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктурні проекти
|Рада схвалила законопроєкт про спрощення примусового стягнення боргів
|Вакантність столичної торгової нерухомості знизилась до 12,9%
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ