03.11.25
18:37
Україна у жовтні експортувала 4,5 мільйона тонн агропродукції
17:40 03.11.2025 |
У жовтні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 4,5 мільйона тонн, що на 20,8% більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у Фейсбуці.
Аналітики вважають, що основними причинами зростання обсягів експорту в жовтні стали прискорення темпів збирання врожаю, налагодження механізму звільнення від 10% експортного мита для виробників сої та ріпаку в межах так званих «соєвих правок», а також сприятлива кон'юнктура на ринку соняшникової олії та збільшення пропозиції насіння соняшнику.
Через погодні умови цьогоріч збирання врожаю сої, соняшнику та кукурудзи було розтягнуто в часі, тож у жовтні обсяги зібраного врожаю почали швидко накопичуватися, що також сприяло зростанню експорту.
Так, у жовтні 2025 року найбільший приріст в експорті продемонстрували олійні культури та продукти їх переробки.
Зокрема, за вищевказаний період Україна експортувала 2,7 млн т зернових (частка кукурудзи у загальній структурі - 35%, пшениці - 56%, а ячменю - 8%), що на 9% більше, ніж у вересні 2025-го.
Україна також наростила поставки олійних культур, яких було вивезено 447,1 тис. т (частка сої - 53%, ріпаку - 45% та льон - 2%), що на 39% більше відносно попереднього місяця.
У жовтні на 63% зріс експорт рослинних олій. Зокрема, було поставлено 510,8 тис. т (частка соняшникової олії - 72%, соєвої - 9%, а ріпакової - 18%).
Макухи після вилучення олій були експортовано 467,2 тис. т (частка соняшникової макухи - 73%, соєвої - 27%), що на 66% більше проти вересня.
Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував зростання на 14% - до 386,1 тис. т.
Як повідомлялось, торік Український морський коридор забезпечив 71% агроекспорту.
