В Україні аграрії зібрали вже понад 40 мільйонів тонн зернових

10:59 31.10.2025 |

Новини АПК

В Україні аграрії зібрали вже понад 40 мільйонів тонн зернових

 

В Україні аграрії станом на 31 жовтня зібрали 40,2 млн т зернових культур, з них 22,8 млн т - пшениці та 10,3 млн т кукурудзи.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Станом на 31 жовтня в Україні вже зібрано 40 200,9 тис. тонн зернових культур на площі 8770,8 тис. га. Обмолочено 76% площ, засіяних цими культурами", - ідеться в повідомленні.

Так, пшениці намолочено 22,78 млн т із площі 5,05 млн га; ячменю - 5,37 млн т (1,35 млн га), гороху - 660,7 тис. т (271,3 тис. га).

Кукурудзи зібрано 10,36 млн т на 1,68 млн га, що становить 40% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрали 881,6 тис. т на 319,1 тис. га.

За обсягами збирання лідирують аграрії Одеської області, які намолотили 3,8 млн т збіжжя з площі 1,14 млн га. Також на провідних позиціях Полтавщина (намолочено 3,12 млн т із площі 653,8 тис. га) та Чернігівщина (3,04 млн т із 464,6 тис. га).

Олійних культур на 31 жовтня аграрії зібрали майже 15,63 млн т. Із них соняшнику - 8,37 млн т на площі 4,44 млн га, сої - 3,94 млн т із 1,68 млн га, ріпаку - 3,32 млн т (1,27 млн га).

За інформацією міністерства, соняшник зібрано з 86% засіяних площ, сою - із 78%, збирання ріпаку завершено.

Цукрових буряків викопано 6,79 млн т із 130 тис. га, або 66% засіяних площ.
 

