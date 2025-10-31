В Україні у 2025 р. запрацювало 10 нових зернопереробних підприємств

В Україні з моменту повномасштабної війни відновили роботу 88 борошномельних підприємства, при цьому в 2024 році почали роботу 22 підприємства, а у 2025 році - 10, повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"Станом на кінець 2021 року в Україні було 678 промислових підприємств, які працювали у зернопереробній галузі. На жаль, під час повномасштабного вторгнення ми втратили 192 підприємства. Вони або залишились на тимчасово окупованих територіях, або зруйновані вщент і припинили свою роботу, або підприємства, які частково постраждали, або через брак сировини, можливості логістики призупинили роботу", - розповів він у рамках виставки Agro2Food у Києві у середу.

Експерт зауважив, що, починаючи з 2023 року, в Україні почалося відновлення зернопереробної галузі. Причиною цього Рибчинський назвав проблему з експортом зерна у 2022 році.

"Багато сільгосптоваровиробників побачили вихід із положення у відкритті об'єктів переробки зерна. Вони інвестували свої кошти. Крім того, держава почала надавати гранти на відбудову і на збільшення потужностей по переробці", - пояснив він.

За інформацією Рибчинського, з моменту початку повномасштабної війни 66 зернопереробних підприємств відновили свою роботу, а 22 підприємства в 2024 році почали роботу з нуля. При цьому у 2025 році було запущено близько 10 зернопереробних підприємств.

Аналізуючи спеціалізацію нових заводів, керівник спілки "Борошномели України" зауважив, що 40% нових підприємств займаються виробництвом борошна, 30% виготовляють крупи, ще 30% - макарони. Географічно нові підприємства розташовані на західній і центральній Україні.

Рибчинський підкреслив, що йдеться саме про будівництво нових заводів, а не про релокацію, адже переробні підприємства залежать від сформованої сировинної бази і споживачів. Він також відзначив складність із перевезенням млинів, пошуком нової земельної ділянки.

За оцінкою керівника спілки "Борошномели України" вартість релокації млина обходиться його власникам у суму близько $1 млн. Зернопереробних підприємств, які релокували свої потужності, за словами Рибчинського, можна "перерахувати на пальцях однієї руки".

Експерт додав, що станом на 2024 рік Україна виробила 2,34 млн тонн борошна, що на 22% менше ніж у 2021 довоєнному році, коли в державі виготовлялося 3 млн тонн.