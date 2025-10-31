Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 00:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна експортувала понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита
23:31 30.10.2025 |
Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку українські аграрії змогли експортувати понад 1 млн тонн цих олійних культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній митній службі України.
«З початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн соєвих бобів та насіння ріпаку», - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що від сплати мита звільнені агровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, а також сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію, вирощену їхніми учасниками.
Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги зі сплати експортного мита на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету трейдери сплатили 742,7 млн грн експортного мита.
У відомстві зазначають, що Держмитслужба забезпечує реалізацію законодавчих норм і продовжує підтримувати українських агровиробників, створюючи умови для швидкого експорту. А перший мільйон тонн експортованих сої та ріпаку називають важливим кроком до зміцнення позицій вітчизняної продукції на світових ринках.
Як повідомляв Укрінформ, експорт ріпаку з України уповільнився через запроваджені мита, натомість зростає внутрішня переробка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|PlayCity оштрафувало спортивний сайт Tribuna на 4,8 мільйона за порушення в рекламі азартних ігор
|Держборг України у вересні збільшився на ₴78,4 мільярда
|Україна експортувала понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита
|«Укренерго» анонсує цілодобові графіки відключень по всій Україні завтра
|ШІ для профорієнтації українців та інші послуги: у Мінцифри представили екосистему «Обрій»
|Кабмін зобов'язав гральний бізнес зупиняти гру, якщо у гравця є ознаки залежності
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+