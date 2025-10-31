Авторизация

Україна експортувала понад мільйон тонн сої та ріпаку після запровадження вивізного мита

23:31 30.10.2025 |

Новини АПК

 

Після запровадження 10% мита на експорт сої та ріпаку українські аграрії змогли експортувати понад 1 млн тонн цих олійних культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній митній службі України.

«З початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії вже експортували понад 1 млн тонн соєвих бобів та насіння ріпаку», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що від сплати мита звільнені агровиробники, які експортують власно вирощену продукцію, а також сільськогосподарські кооперативи, що експортують продукцію, вирощену їхніми учасниками.

Завдяки цьому механізму аграрії вже отримали пільги зі сплати експортного мита на суму понад 345 млн грн, тоді як до державного бюджету трейдери сплатили 742,7 млн грн експортного мита.

У відомстві зазначають, що Держмитслужба забезпечує реалізацію законодавчих норм і продовжує підтримувати українських агровиробників, створюючи умови для швидкого експорту. А перший мільйон тонн експортованих сої та ріпаку називають важливим кроком до зміцнення позицій вітчизняної продукції на світових ринках.

Як повідомляв Укрінформ, експорт ріпаку з України уповільнився через запроваджені мита, натомість зростає внутрішня переробка.
 

