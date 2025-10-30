Авторизация

Рівень тінізації молочного ринка становить близько 20%, 800 тис. тонн молока переробляється в тіні - СМПУ

17:21 30.10.2025

Новини АПК

 

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) разом із Держпродспоживслужбою прагнуть детінізувати молочний ринок, наразі рівень "тіні" становить 20%, тобто близько 800 тис. тонн переробляється без сплати податків і належного контролю якості, заявив голова асоціації Вадим Чагаровський.

"Відкидаючи будь-яку іронію, маємо визнати: будь-яка галузь харчового сектору тінізована. І в борошномельній, і в хлібопекарській, і в кондитерській секторах є таке українське явище як тіньовий ринок. В Україні молочний тіньовий ринок - це приблизно 20%. Якщо говорити про переробку, то 800 тис. тонн молока переробляються в "тіні", реалізуються за готівку і ніде не обліковуютья", - сказав він на форумі у рамках виставки Agro2Food у Києві в середу.

Керівник галузевої асоціації висловив переконання, що разом із Держпродспоживслужбою громадські асоціації зможуть вивести 800 тис. тонн молока, які переробляються, із "тіні". Для цього СМПУ і Держпродспоживслужба провели аналіз експлуатаційної прозорості і дослідили, скільки підприємств працює в молочній галузі.

"До війни підприємств, які показували свою діяльність і перебували на обліку в податковій інспекції, було 120. А виданих експлуатаційних дозволів на переробку тваринницької продукції в державі налічувалося 720. Це серйозний дисонанс. Після аналізу експлуатаційних дозволів з`ясувалося, що приблизно третина підприємств давно не працювала, а її експлуатаційні дозволи по 10-15 років перебували в реєстрах", - розповів голова СМПУ.

Чагаровський пояснив законодавчу колізію відсутністю в Держпродспоживслужби права на самостійне анулювання експлуатаційних дозволів. Він додав, що СМПУ працює над тим, щоб внести законодавчі зміни і дати Держпродспоживслужбі право анулювати експлуатаційні дозволи.

Голова СМПУ вважає, що таке рішення зробить український молочний ринок більш прозорим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

