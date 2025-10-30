Авторизация

В Україні почали випробування новітньої японської розробки в сфері меліорації

 

У Кіровоградській області почали випробування японської технології, яка передбачає створення більш економічного та ефективного матеріалу, придатного для застосування у будівництві зрошувальних систем. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Пілотні випробування проводяться на об'єкті кіровоградської філії державної установи "Українські гідромеліоративні системи".

Деталей щодо експерименту агентство не наводить. Повідомляється лише, що випробування проводяться за участі японської компанії NTC Int. Co., Ltd.

Її представник Казуміцу Шукуя у середу, 29 жовтня, приїжджав до Києва на переговори з керівництвом Держрибагентства.

Головною метою переговорів було обговорення перспектив співпраці у сфері гідротехнічної меліорації земель, зокрема впровадження інноваційних технологічних рішень для підвищення ефективності та розвитку зрошувальних систем в Україні.

"Японська допомога є не лише проявом технічного партнерства, а й справжнім знаком дружби між нашими народами. Ми глибоко цінуємо готовність Японії ділитися досвідом, інноваціями та ресурсами, що сприяють відновленню і розвитку українського аграрного сектору навіть у найскладніші часи", - сказав голова Держрибагентства Ігор Клименок.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

