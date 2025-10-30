Фінансові новини
- |
- 30.10.25
- |
- 15:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
В Україні почали випробування новітньої японської розробки в сфері меліорації
14:22 30.10.2025 |
У Кіровоградській області почали випробування японської технології, яка передбачає створення більш економічного та ефективного матеріалу, придатного для застосування у будівництві зрошувальних систем. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Пілотні випробування проводяться на об'єкті кіровоградської філії державної установи "Українські гідромеліоративні системи".
Деталей щодо експерименту агентство не наводить. Повідомляється лише, що випробування проводяться за участі японської компанії NTC Int. Co., Ltd.
Її представник Казуміцу Шукуя у середу, 29 жовтня, приїжджав до Києва на переговори з керівництвом Держрибагентства.
Головною метою переговорів було обговорення перспектив співпраці у сфері гідротехнічної меліорації земель, зокрема впровадження інноваційних технологічних рішень для підвищення ефективності та розвитку зрошувальних систем в Україні.
"Японська допомога є не лише проявом технічного партнерства, а й справжнім знаком дружби між нашими народами. Ми глибоко цінуємо готовність Японії ділитися досвідом, інноваціями та ресурсами, що сприяють відновленню і розвитку українського аграрного сектору навіть у найскладніші часи", - сказав голова Держрибагентства Ігор Клименок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
ТОП-НОВИНИ
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Україна отримала $177 млн від Світового банку
|В Україні поновили застосування графіків погодинних відключень
|Уряд підтримав законопроект про залізницю, який «відкриє шлях до багатомільярдного фінансування»
|В Україні почали випробування новітньої японської розробки в сфері меліорації
|Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується біля $64,45 за барель
|Уряд спростив для Фонду інновацій процедуру закупівель оборонних технологій
Бізнес
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу
|Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA
|Škoda відмовиться від механічних коробок передач, — Škoda Trade Unionist
|Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+