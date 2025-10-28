Фінансові новини
В Україні створено фонд Food4Impact з бюджетом EUR150 млн для фінансування агробізнесу
15:47 28.10.2025 |
Українська інвестиційна компанія Diligent Capital Partners (DCP) разом з нідерландською консалтинговою фірмою 2ndAries оголосили про запуск фонду Food4Impact (F4i) розміром EUR150 млн для фінансування агробізнесу в Україні, повідомила пресслужба DCP.
"Наразі сільське господарство залишається основою економіки України, забезпечуючи понад 10% ВВП країни та 55% усього експорту. Під час війни багато українських агропідприємств, фермерів, переробних та логістичних компаній зіткнулися з браком фінансування. Тому для подолання цієї проблеми було вирішено створити фонд Food4Impact і спрямовувати кошти на підтримку сільського господарства країни", - зазначили в DCP.
Фонд за підтримки гарантії у розмірі EUR75 млн від Інвестиційної програми для України (UIF) від Європейської комісії надаватиме агропідприємствам кошти для розширення виробництва, створення робочих місць та відновлення експортних можливостей.
Кошти отримають компанії у сфері харчової промисловості та сільського господарства, які експортують продукцію на ринки Близького Сходу, Північної Африки та Азії.
Співкеруючий партнер DCP Дена Паско розповів, що особливістю проєкту є швидкий розподіл коштів: фермери та агропідприємці не можуть чекати ще один рік, їм зараз потрібні кошти для посіву, переробки та експорту.
"Завдяки EUR75 млн гарантій від EU Ukraine Investment Framework ми з партнерами оголошуємо про відкриття фонду розміром EUR150 млн. Гроші акумульовано, залишилося завершити формальні процедури для початку інвестування в українські компанії на початку 2026 року", - розповів він.
Фінансування надаватиметься українським компаніям у вигляді позики для підтримки та масштабування виробництва.
Фонд працюватиме через нідерландську компанію Cardano Development, яка є "інкубатором інноваційних фінансових підприємств".
Diligent Capital Partners (DCP) - фонд прямих інвестицій з фокусом на експортно-орієнтовані компанії, агробізнес, а також компанії з сектору споживчих товарів та послуг.
