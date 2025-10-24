Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єгипет став головним покупцем українського зерна

15:54 24.10.2025 |

Новини АПК

 

З 1 по 22 жовтня 2025 року найбільшим покупцем українського зерна став Єгипет, на який припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових.

За даними ДУ «Інститут «Украгропромпродуктивність», до країни відвантажено 410 тис. т пшениці.

Підписуйтесь на наш YouTube: топи агрохолдингів без краваток

На другому місці - Алжир із часткою 13,7% (240,6 тис. т пшениці), далі йде Туреччина - 9,1% (159,4 тис. т ячменю та кукурудзи), Індонезія - 7,7% (135,9 тис. т пшениці) та Італія - 7,0% (122,2 тис. т кукурудзи).

Топ-5 ринків збуту української пшениці:

* Єгипет - 34% (384,2 тис. т, середня ціна $219,2/т);
* Алжир - 21,3% (240,6 тис. т, $213,6/т);
* Індонезія - 11,9% (134,4 тис. т, $211/т);
* Ємен - 7,3% (82,2 тис. т, $224,4/т);
* Бангладеш - 4,8% (54,5 тис. т, $208,7/т).

Топ-5 покупців українського ячменю:

* Туреччина - 30,6% (51,7 тис. т, $229,2/т);
* Лівія - 27,9% (47,1 тис. т, $227,2/т);
* Ірак - 18,6% (31,4 тис. т, $229,5/т);
* Кіпр - 9,6% (16,2 тис. т, $224,8/т);
* Ліван - 6,8% (11,4 тис. т, $226,1/т).

Топ-5 напрямів експорту кукурудзи:

* Італія - 27,3% (120,9 тис. т, $206,6/т);
* Республіка Корея - 21% (92,8 тис. т, $205,3/т);
* Туреччина - 15,8% (70 тис. т, $210,2/т);
* Іспанія - 10,5% (46,4 тис. т, $211/т);
* Єгипет - 5,8% (25,7 тис. т, $209,7/т).
За матеріалами: Latifundist
 

