В Україні аграрії зібрали вже понад 37,5 мільйона тонн зерна

В Україні аграрії намолотили вже 37,56 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

«Станом на 23 жовтня в Україні вже зібрано 37 559,5 тис. тонн зернових культур на площі 8 400,3 тис. га. Обмолочено 73% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,79 млн т з площі 5,04 млн га, ячменю - 5,36 млн т (1,35 млн га), гороху - 662,3 тис. т (271,5 тис. га), а кукурудзи - 7,71 млн т (1,31 млн га, що становить 31% засіяних площ).

Інших зернових і зернобобових зібрано 876,7 тис. т на площі 317,6 тис. га.

Лідерами за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, які вже намолотили понад 3,79 млн т зернових із 1,14 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Полтавщиною (намолочено понад 2,86 млн т із 603,3 тис. га) та Хмельниччиною (2,54 млн т із 365,2 тис. га).

Аграрії також зібрали понад 1,11 млн т олійних культур. Зокрема, соняшнику - понад 7,83 млн т із площі 4,23 млн га, сої - понад 3,5 млн т із 1,51 млн га, а збір ріпаку завершився на показниках у понад 3,31 млн т із площі 1,27 млн га.

Загалом, соняшнику зібрано з 82% засіяних площ, сої - 70%.

Цукрових буряків викопано понад 5,64 млн т на площі 108,1 тис. га, що складає 55% засіяних площ.