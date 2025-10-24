Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні аграрії зібрали вже понад 37,5 мільйона тонн зерна

13:11 24.10.2025 |

Новини АПК

 

В Україні аграрії намолотили вже 37,56 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

«Станом на 23 жовтня в Україні вже зібрано 37 559,5 тис. тонн зернових культур на площі 8 400,3 тис. га. Обмолочено 73% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пшениці намолочено понад 22,79 млн т з площі 5,04 млн га, ячменю - 5,36 млн т (1,35 млн га), гороху - 662,3 тис. т (271,5 тис. га), а кукурудзи - 7,71 млн т (1,31 млн га, що становить 31% засіяних площ).

Інших зернових і зернобобових зібрано 876,7 тис. т на площі 317,6 тис. га.

Лідерами за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, які вже намолотили понад 3,79 млн т зернових із 1,14 млн га. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Полтавщиною (намолочено понад 2,86 млн т із 603,3 тис. га) та Хмельниччиною (2,54 млн т із 365,2 тис. га).

Аграрії також зібрали понад 1,11 млн т олійних культур. Зокрема, соняшнику - понад 7,83 млн т із площі 4,23 млн га, сої - понад 3,5 млн т із 1,51 млн га, а збір ріпаку завершився на показниках у понад 3,31 млн т із площі 1,27 млн га.

Загалом, соняшнику зібрано з 82% засіяних площ, сої - 70%.

Цукрових буряків викопано понад 5,64 млн т на площі 108,1 тис. га, що складає 55% засіяних площ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,06 0,16 41,9950  0,06 0,14
EUR 48,7250  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес