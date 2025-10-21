Авторизация

Аграрії вже засіяли майже 5 мільйонів гектарів озимих культур

11:57 21.10.2025 |

Новини АПК

Аграрії вже засіяли майже 5 мільйонів гектарів озимих культур

 

Українські аграрії станом на 21 жовтня засіяли 4 833,9 тис. га озимих культур, що становить 74,0% від прогнозованих площ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає Укрінформ.

Зокрема, аграрії засіяли 3 443,6 тис. га озимої пшениці, 300,3 тис. га озимого ячменю та 60,0 тис. га озимого жита.

Серед лідерів за посівами зернових культур - Дніпропетровська, Миколаївська та Кіровоградська області. Полтавська та Тернопільська області завершили сівбу.

Озимого ріпаку засіяно 1 030 тис. га. Найбільше - у Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях.

Наразі аграрії 13 областей завершили сівбу озимого ріпаку.
 

