Падіння виробництва агропродукції за 9 міс.-2025 прискорилося до 14% - Держстат
17:52 20.10.2025 |
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2025 року зменшився на 14% порівняно з січнем-вереснем 2024 року, тоді як за результатами січня-серпня падіння складало 8,4%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Згідно з її даними, за звітний період виробництво продукції тваринництва скоротилося на 4,4%, а рослинництва - на 16,4% проти аналогічного періоду 2024 року.
При цьому в рослинництві основне падіння прийшлося на підприємства - 20,9%, тоді як в господарствах населення його скорочення становило 6,1%.
В той же час у тваринництві ситуація була зворотною: підприємства зменшили виробництво всього на 1,4%, тоді як господарства населення - на 8,9%.
Значне падіння виробництва зафіксовано у Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях, де обсяг виробництва впав відповідно на 43,9%, 33,1% та 24,4%. При цьому у випадку з Донецькою областю сталося падіння виробництва продукції тваринництва підприємствами у 18,5 раза.
Більше ніж 20% скорочення агровиробництва також відбулося у Сумській та Чернігівській області, які страждають від постійних обстрілів, але окрім них в цьому списку і Хмельницька область.
Щодо зростання, то воно за результатами дев'яти місяців, було зафіксовано лише в одній області, де за час війни було найменше обстрілів - Закарпатській та склало 2,7%, у тому числі втричі зросло виробництво продукції тваринництва підприємствами.
Як повідомлялося, за результатами восьми місяців цього року виробництво продукції рослинництва скоротилося на 9,7%, а тваринництва - на 4,9%. У тому числі у підприємствах в січні-серпні поточного року падіння виробництва продукції рослинництва склало 12,2%, а тваринництва - 2,4%, тоді як в домогосподарствах - відповідно 5,3% та 8,6%.
