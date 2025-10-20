«Земельний банк»: аграрії сплатили майже ₴1,2 мільярда за користування держземлями

За рік роботи проєкту «Земельний банк» аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський під час «LAND BANK FORUM: Рік прозорого використання державних сільськогосподарських земель», передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що із 1 жовтня 2024 року на торги було виставлено 73,8 тис. га державних сільгоспземель у 19 регіонах України. За цей час укладено 927 успішних угод.

«Наразі в законне користування передано понад 62,19 тис. га, що принесло 1,19 млрд грн сплачених коштів. Ці гроші, які раніше осідали в чиїхось кишенях, вже працюють на державу. Частина з них перерахована до державного та місцевого бюджетів, а решта буде перерахована наприкінці року у вигляді дивідендів», - зауважив Ярославський.

Так, найбільші надходження за користування державними землями забезпечили аграрії Харківщини - 238 млн грн з ПДВ, тоді як найвища конкуренція на торгах спостерігалась у центральних і західних регіонах.

За словами Ярославського, у середньому на один лот припадало п'ять учасників, що сприяло формуванню ринкової ціни. Середня ставка суборенди нині становить 19,1 тис. грн/га на рік (з ПДВ).

Найвищу середню вартість за гектар державної землі зафіксовано у Львівській - 54 890 грн/га, а також в Івано-Франківській областях - 46 792 грн/га. Зокрема, найвищу ставку суборендної плати сплачує фермерське господарство на Львівщині - 71 832 грн/га (з ПДВ) на рік за ділянку площею 45,1 га.

Водночас найнижчу ціну - 5115 грн/га з ПДВ, зафіксовано на Закарпатті, де середня конкуренція становила лише двоє учасників на лот.

Загалом за рік торгів надійшло 4539 пропозицій від учасників.

«Коли розпочинали проєкт, лунали побоювання, що державні землі дістануться великим агрохолдингам. Але практика показала, що найбільше конкурують фермери і невеликі агропідприємства. Сьогодні 91,3% переможців торгів - саме вони», - підсумував Ярославський.

Щодо планів на майбутнє, то за словами заступника голови Фонду державного майна України Ігоря Тимошенка, готується другий пул земель, до якого увійдуть ділянки, що перебували в управлінні державних підприємств і нині є вільними. Їхня площа становить кілька десятків тисяч гектарів, і їх планують виставити на аукціони.

Третій пул також охопить близько 40 тис. га земель, що потребують поділу, зокрема там, де розташовані об'єкти нерухомості. Тимошенко відзначив, що процедура поділу тривала, тому у Фонді очікують змін до законодавства, які дозволять прискорити цей процес.