18.10.25
02:46
Вартість землі на торгах «Земельного банку» зросла в понад 11 разів
23:49 17.10.2025
Цього тижня відбулося 10 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".
Як повідомляє Фонд державного майна України, торги проходили в електронній системі "Prozorro.Продажі".
Загальна сума аукціонів склала 52,3 млн грн.
Усього на торгах було 42 пропозиції, а в ході аукціонів вартість зросла в 11,4 раза.
Середня ціна суборенди за 1 гектар становила 30 736 грн.
Ділянки розташоуввалися в Харківській, Миколаївській, Закарпатській, Одеській та Львівській областях, а загальна площа ділянок, які були виставлені на торги, склала 1 401 га.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 8,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 51,7 млн грн з ПДВ", - повідомили в Фонді.
Як повідомлялося, раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив, що в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються поза межами правового поля, і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.
Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.
На початку серпня повідомлялося, що за користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн - ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".
Також стало відомо, що з часу відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року станом на липень 2025 року було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу сільгоспземель площею 636 тис. га на загальну суму 30,4 млрд грн.
ТОП-НОВИНИ
Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
ТОП-НОВИНИ
Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
