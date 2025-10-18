Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість землі на торгах «Земельного банку» зросла в понад 11 разів

23:49 17.10.2025 |

Новини АПК

 

Цього тижня відбулося 10 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".

Як повідомляє Фонд державного майна України, торги проходили в електронній системі "Prozorro.Продажі".

Загальна сума аукціонів склала 52,3 млн грн.

Усього на торгах було 42 пропозиції, а в ході аукціонів вартість зросла в 11,4 раза.

Середня ціна суборенди за 1 гектар становила 30 736 грн.

Ділянки розташоуввалися в Харківській, Миколаївській, Закарпатській, Одеській та Львівській областях, а загальна площа ділянок, які були виставлені на торги, склала 1 401 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 8,6 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів "Земельного банку" може становити близько 51,7 млн грн з ПДВ", - повідомили в Фонді.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Башлик заявив, що в Україні близько 4 млн гектарів земель обробляються поза межами правового поля, і це завдає державі збитків на десятки мільярдів гривень щороку.

Нагадаємо, землевласники та орендарі земельних ділянок в Україні за січень-липень 2025 року перерахували до місцевих бюджетів майже 25,5 млрд грн плати за землю, що майже на 15,9%, або на 3,5 млрд грн, більше, ніж за відповідний період минулого року, коли надходження склали майже 22 млрд грн.

На початку серпня повідомлялося, що за користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн - ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Також стало відомо, що з часу відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року станом на липень 2025 року було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу сільгоспземель площею 636 тис. га на загальну суму 30,4 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

