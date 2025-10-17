Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні від початку року вже проінвентаризовано близько 150 тисяч гектарів земель із запланованих 198 тисяч

23:22 16.10.2025

Новини АПК

 

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, передає кореспондент Укрінформу.

«На цей рік у нас план - 198 тисяч гектарів. Станом на сьогодні вже проінвентаризовано близько 150 тисяч. Ми фактично працюємо в межах доведеного бюджету та очікуємо, що річний план виконаємо повністю», - зазначив Макаренко.

За його попередніми оцінками, цьогорічні показники інвентаризації перевищать результати попередніх років.

«Бюджет у нас стабільний 16 млн грн на рік. Щороку повертаємо економію, бо середня ціна інвентаризації одного гектара виходить нижчою, ніж розрахункова. Наступного року бюджет буде менший, але, думаю, ми впораємося і в цих межах», - додав очільник служби.

Він також уточнив, що на сьогодні Державний земельний кадастр наповнений на 76%, зокрема повністю проінвентаризовані сільськогосподарські землі. Невнесеними залишаються переважно землі водного фонду, природно-заповідного фонду, парки й ліси.

Макаренко зауважив, що саме з такими землями виникають найбільші труднощі, оскільки через тривалий період невнесення даних там, наприклад, з'являються об'єкти приватної власності, які не відповідають наявним правовстановлюючим документам.

Щодо обігу земель, то з 2021 року загальна площа таких земель в Україні становить 826 тис. га. Макаренко прогнозує, що до кінця року цей показник може перевищити мільйон гектарів.

«Обсяг ринку має динамічну тенденцію і зараз він зростає. У перший рік було продано близько 100 тис. га, у 2022-му - близько 90. Значне пожвавлення відбулося у 2024 році, коли до ринку долучилися юридичні особи - зросли і площі, і конкуренція, і ціна», - пояснив він.

За даними Держгеокадастру, найбільші площі земель продаються у Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. Водночас найвища ціна за гектар - у західних регіонах. У середньому по країні вона становить близько 48-55 тис. грн/га, підсумував Макаренко.
 

