Україна працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах, які представлятимуть інтереси вітчизняного агросектору за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що підсумки виконаної роботи у сфері євроінтеграції, а також наступні кроки обговорили заступники міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцький та Денис Башлик із делегацією Євросоюзу та представниками посольств країн ЄС в Україні з питань аграрної політики.

«У вересні ми успішно пройшли скринінг із Єврокомісією щодо гармонізації законодавства в агросекторі. Європейські партнери високо оцінили наш прогрес. Але євроінтеграція - це не лише тисячі нормативних актів, а насамперед нова культура якості та безпечності агропродукції. Це основа європейського майбутнього України», - зазначив Висоцький.

Зокрема, наступним стратегічним кроком є аграрна дипломатія. У міністерстві запевнили, що Україна вже працює над створенням посад аграрних аташе при дипломатичних і торговельних установах, які представлятимуть інтереси українського агросектору за кордоном.

Ще одним важливим кроком на шляху до ЄС стало ухвалення Верховною Радою закону про Виплатну агенцію, яка забезпечить прозоре та оперативне надання державної підтримки агровиробникам.

Так, подальшими пріоритетами роботи Мінекономіки залишаються підтримка аграріїв та малого та середнього бізнесу на прифронтових територіях, впровадження меліоративної реформи та розмінування аграрних земель, а також розвиток переробки.

Представники ЄС підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну - як фінансово, так і технічно. Вони відзначили важливість розвитку інституту аграрних аташе, що сприятиме просуванню української продукції на міжнародних ринках.