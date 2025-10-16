Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна «поставив на паузу» передачу земель Національної академії аграрних наук для можливої суборенди

10:34 16.10.2025

Новини АПК

 

Передача частини земель Національної академії аграрних наук України (НААН) до державного підприємства «Резерв» наразі поставлено на паузу; сторони ведуть перемовини з пошуку компромісного рішення.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко у коментарі Укрінформу.

«Проєкт будь-якого рішення нормативного характеру має пройти погодження. Академія його не підтримала - були палкі дискусії. Ми розуміємо, що поки важко вивести проєкт на етап підписання, тому вирішили призупинити цей процес і зосередитись на землях, які перебувають в управлінні Фонду держмайна», - зазначив Тимошенко.

За його словами, наразі жодні нові ділянки, щодо яких є заперечення, у систему «Земельного банку» не включаються. Ведеться лише робота з землями, що перебувають у розпорядженні державних підприємств під управлінням ФДМУ.

Генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський уточнив, що загалом у розпорядженні НААН перебувають близько 277 тис. га. Однак наразі немає точного розуміння, які саме ділянки реально використовуються для наукової діяльності, а які - неефективно або взагалі сторонніми особами. Саме тому ФДМУ звернувся до академії з проханням самостійно визначити перелік ділянок, які критично необхідні для досліджень.

У Фонді держмайна наголосили, що прагнуть уникати конфліктів і планують діяти в межах компромісу, тож комунікація між сторонами триває.

«Якщо фахівці кажуть, що певна ділянка справді критично важлива для науки - це буде враховано. Нам важлива позиція всіх відповідних органів, які відповідають за наукову діяльність. Зокрема, позиція Міністерства освіти і науки, який, як орган акредитації може визначити, які землі використовуються за цільовим науковим призначенням, а які - потенційно можуть бути передані в економічний обіг. Ми чекаємо такі конкретні пропозиції», - підсумував Тимошенко.

Як повідомлялось, раніше землі сільськогосподарського призначення загальною площею 135,2 тис. га, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, планували передати ДП "Резерв", що є другим оператором проєкту "Земельний банк".

Із 1 жовтня 2024 року, за рік роботи проєкту "Земельний банк", на торги було виставлено 73,8 тис. га державних сільгоспземель у 19 регіонах України. За цей час укладено 927 успішних угод. Аграрії сплатили 1,19 млрд грн з ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

