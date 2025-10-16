Фонд держмайна «поставив на паузу» передачу земель Національної академії аграрних наук для можливої суборенди

Передача частини земель Національної академії аграрних наук України (НААН) до державного підприємства «Резерв» наразі поставлено на паузу; сторони ведуть перемовини з пошуку компромісного рішення.

Про це повідомив заступник голови Фонду державного майна України Ігор Тимошенко у коментарі Укрінформу.

«Проєкт будь-якого рішення нормативного характеру має пройти погодження. Академія його не підтримала - були палкі дискусії. Ми розуміємо, що поки важко вивести проєкт на етап підписання, тому вирішили призупинити цей процес і зосередитись на землях, які перебувають в управлінні Фонду держмайна», - зазначив Тимошенко.

За його словами, наразі жодні нові ділянки, щодо яких є заперечення, у систему «Земельного банку» не включаються. Ведеться лише робота з землями, що перебувають у розпорядженні державних підприємств під управлінням ФДМУ.

Генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський уточнив, що загалом у розпорядженні НААН перебувають близько 277 тис. га. Однак наразі немає точного розуміння, які саме ділянки реально використовуються для наукової діяльності, а які - неефективно або взагалі сторонніми особами. Саме тому ФДМУ звернувся до академії з проханням самостійно визначити перелік ділянок, які критично необхідні для досліджень.

У Фонді держмайна наголосили, що прагнуть уникати конфліктів і планують діяти в межах компромісу, тож комунікація між сторонами триває.

«Якщо фахівці кажуть, що певна ділянка справді критично важлива для науки - це буде враховано. Нам важлива позиція всіх відповідних органів, які відповідають за наукову діяльність. Зокрема, позиція Міністерства освіти і науки, який, як орган акредитації може визначити, які землі використовуються за цільовим науковим призначенням, а які - потенційно можуть бути передані в економічний обіг. Ми чекаємо такі конкретні пропозиції», - підсумував Тимошенко.

Як повідомлялось, раніше землі сільськогосподарського призначення загальною площею 135,2 тис. га, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, планували передати ДП "Резерв", що є другим оператором проєкту "Земельний банк".

Із 1 жовтня 2024 року, за рік роботи проєкту "Земельний банк", на торги було виставлено 73,8 тис. га державних сільгоспземель у 19 регіонах України. За цей час укладено 927 успішних угод. Аграрії сплатили 1,19 млрд грн з ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.