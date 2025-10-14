Світові виробники пшениці у 1991–2024 роках – відео від Experts Club

Згідно з даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), за підсумками 2024 року Україна посіла 9-те місце у світі за виробництвом пшениці, виробивши близько 23,4 млн тонн зерна. Ці дані представлені в новому дослідженні Experts Club на основі статистики FAOSTAT і відео «Wheat Production by Country (1991-2024)».

Перша трійка найбільших виробників традиційно залишається стабільною:

* Китай - 136 млн тонн,

* Індія - 113,9 млн тонн,

* Росія - 81,6 млн тонн.

Ці три країни забезпечують майже половину світового виробництва пшениці, відіграючи важливу роль у глобальній аграрній системі.

Далі йдуть:

* США - 53,6 млн тонн,

* Франція - 35,9 млн тонн,

* Канада - 35,9 млн тонн,

* Австралія - 34,1 млн тонн,

* Пакистан - 31,4 млн тонн,

* Україна - 23,4 млн тонн,

* Німеччина - 21,5 млн тонн.

Другу десятку відкривають Туреччина (19 млн тонн) і Казахстан (18,6 млн тонн), а завершує Італія (6,9 млн тонн).

Відеоаналіз Experts Club демонструє суттєві структурні зміни у світовому виробництві пшениці за останні три десятиліття. Відео охоплює період 1991-2024 років. Китай і Індія за цей час майже подвоїли виробництво завдяки зростанню врожайності та стабільній державній підтримці агросектору.

Росія та Україна, після глибокого спаду 1990-х, зробили помітний ривок: якщо на початку 1990-х Україна виробляла близько 15 млн тонн, то до 2024 року обсяг зріс до 23-24 млн тонн - попри воєнні ризики та експортні обмеження.

Казахстан, традиційно орієнтований на експорт, стабільно утримує позиції, забезпечуючи зерном Центральну Азію та частину Китаю.

Попри воєнні дії та руйнування частини інфраструктури, Україна зберігає статус одного з найбільших експортерів пшениці у світі. Основні фактори цього - висока врожайність у південних і центральних регіонах, покращення логістики дунайських портів, експортні маршрути через Румунію та Болгарію.

За даними FAO, у 2024 році експорт української пшениці становив близько 17 млн тонн, що дозволило зберегти країну серед трьох найбільших постачальників зерна у світі - поряд із Росією та США.

Експерти Experts Club зазначають, що зростання виробництва в Азії та країнах СНД компенсує спад урожайності в Європі та Північній Америці, спричинений посухами та зміною клімату. Водночас зростає роль Туреччини, Ірану та Єгипту як регіональних центрів переробки та імпорту.

Світові ринки очікують стабілізації цін на пшеницю в діапазоні 230-250 доларів за тонну, за умови відсутності нових геополітичних потрясінь.

«Позиція України у ТОП-10 світових виробників пшениці - це показник стійкості аграрного сектору навіть у час війни. При розвитку внутрішньої переробки Україна здатна досягти 25-27 млн тонн виробництва в найближчі роки та зміцнити позиції серед світової п'ятірки експортерів. Ринок зерна стає все більш технологічним: цифровізація агробізнесу, точне землеробство та кліматично стійкі сорти пшениці визначатимуть лідерство в наступному десятилітті», - заявив співзасновник аналітичного центру Experts Club Максим Уракін.

Україна залишається однією з небагатьох країн, де аграрний сектор формує близько 40% валютних надходжень. У 2024 році пшениця посіла друге місце за обсягом експорту після кукурудзи, а доходи від продажу зернових перевищили 6 млрд доларів.

Згідно з прогнозами Experts Club, за умови збереження темпів відновлення інфраструктури та сприятливих погодних умов, у 2025 році виробництво пшениці в Україні може досягти 25 млн тонн, а експорт - перевищити 18 млн тонн.

Дослідження підготовлено аналітичним центром Experts Club на основі даних FAOSTAT, USDA та IGC.

Відеоаналіз "Wheat Production by Country 1991-2024" доступний на YouTube-каналі Experts Club Ukraine.