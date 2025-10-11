Фінансові новини
11.10.25
- 02:18
- RSS
- мапа сайту
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Українські аграрії зібрали понад 33 мільйони тонн зерна
23:59 10.10.2025 |
В Україні станом на 10 жовтня аграрії намолотили понад 33,03 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
«Станом на 10 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 33 032,3 тис. т зернових культур на площі 7 673,9 тис. га. Обмолочено 67% площ, засіяних цими культурами», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, пшениці намолочено понад 22,62 млн т з площі 5,02 млн га; ячменю - 5,31 млн т (1,34 млн га), гороху - 627,7 тис. т (266 тис. га), кукурудзи - 3,45 млн т (638,2 тис. га).
Лідерами за обсягами збору традиційно залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,71 млн т зернових із 1,12 млн га. Провідні позиції у рейтингу також залишаються за Вінниччиною (намолочено понад 2,42 млн т із 437 тис. га), Хмельниччиною (2,38 млн т із 344,2 тис. га) та Кіровоградщиною (2,37 млн т із 571,8 тис. га).
У Мінекономіки нагадали, що збір пшениці, ячменю, гороху завершено.
Щодо олійних культур, то аграрії завершили збір ріпаку із показником у понад 3,31 млн т із площі 1,27 млн га. Сої зібрали понад 2,76 млн т із 1,21 млн га, а соняшнику - 6,34 млн т (3,43 млн га).
Загалом станом на 10 жовтня 2025 року аграрії зібрали понад 12,42 млн тонн олійних.
Цукрових буряків викопано 3,44 млн т на площі 69,1 тис. га.
