НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт сої з України на початку нового сезону знизився майже втричі

17:49 09.10.2025 |

Новини АПК

 

За перший місяць 2025/2026 маркетингового року (МР) Україна експортувала 78 тис. тонн сої, що майже втричі менше вересневого показника торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Електронна зернова біржа.

«За перший місяць сезону 2025/2026 МР експорт сої становив лише 78 тис. т проти 246 тис. т у вересні 2024 року. Для порівняння, усього за сезон 2024/2025 МР з України було експортовано 4,130 млн т сої», - йдеться у повідомленні.

Аналітики пов'язують скорочення експорту із запровадженням експортного мита на сою та ріпак, яке набуло чинності з 4 вересня. Таке рішення фактично заблокувало зовнішні поставки сої на початку нового сезону та змусило трейдерів переглядати цінову політику.

У вересні трейдери пропонували преміальні ціни для швидких поставок, аби покрити дефіцитні обсяги експорту. А протягом останнього тижня експортні ціни на сою з ГМО знизились на 5-10 дол./т, до рівня 388 - 390 дол./т, або 16,8 тис. - 17 тис. грн/т із доставкою до чорноморських портів.

Переробники очікують зростання пропозиції від виробників, які відкладали продаж до офіційного скасування мита, пояснили фахівці.

Збирання врожаю в Україні ускладнене через затяжні дощі. Станом на 3 жовтня сою зібрали лише з 46% площ, а намолочено 2,22 млн т за врожайності 2,22 т/га. Торік на цю дату було зібрано 74% площ із показником у 4,28 млн т.

На тлі обмеженої пропозиції соняшнику переробники протягом тижня підвищили ціни на сою з ГМО на 100 - 200 грн/т до 16,5 тис.-17 тис. грн/т із доставкою на завод.

Експортні ціни на сою без ГМО залишаються на рівні 18 тис. -18,2 тис. грн/т, або 420 - 430 дол./т із доставкою до чорноморських портів. Однак попит переробників низький через здешевлення соєвого шроту без ГМО в ЄС, яке викликане збільшенням пропозиції ріпакового шроту.

За даними Єврокомісії, з 1 липня по 5 жовтня 2025 року імпорт сої до ЄС скоротився на 4% - до 3,283 млн , а соєвого шроту - на 1%, до 4,77 млн т. Також імпорт ріпаку впав на 30% - до 1,03 млн т.

Основними постачальниками сої до ЄС залишаються Бразилія - 1,85 млн (торік - 2,15 млн т), США - 970 тис. т (торік - 909 тис. т) та Україна - 345 тис. т (торік - 238 тис. т).

Як повідомлялось, аналітики УкрАгроКонсалту запевняють, що запроваджене мито на експорт сої та ріпаку демонструє свою ефективність. Щомісяця внутрішня переробка ріпаку зростає майже на 200 тис. т, тоді як раніше річний обсяг переробки становив 500 тис. т. Таким чином країна генерує додану експортну виручку.
 

