Рада проголосувала за створення Виплатної агенції для агродотацій

Верховна Рада у середу, 8 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13202-1 про створення Виплатної агенції й запровадження інтегрованої системи адміністрування та контролю ІСАК. "За" проголосували 278 народних депутатів.

Запуск спеціалізованого органу, згідно з задумом, має дозволити українським фермерам отримувати фінансову підтримку відповідно до європейських стандартів прозорості, доброчесності та контрольованості.

Виплатна агенція повинна буде забезпечувати прозорість використання бюджетних і міжнародних ресурсів та ефективний фінансовий контроль.

"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні комітету Верховної Ради з питань аграрної політики 1 вересня.

Створення Виплатної агенції відповідає принципам Спільної аграрної політики Європейського Союзу і, як стверджує Кабінет міністрів, враховує переважну частину положень європейських регламентів 2021/2115 і 2021/2116.

"Водночас необхідною є подальша імплементація цих положень на наступних етапах впровадження реформи", - йдеться в довідці Кабміну.

Ухвалення закону передбачено Ukraine Facility, програмою фінансової підтримки Європейського Союзу для України на 2024-2027 роки.