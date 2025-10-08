Фінансові новини
08.10.25
- 16:11
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Рада проголосувала за створення Виплатної агенції для агродотацій
15:58 08.10.2025 |
Верховна Рада у середу, 8 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13202-1 про створення Виплатної агенції й запровадження інтегрованої системи адміністрування та контролю ІСАК. "За" проголосували 278 народних депутатів.
Запуск спеціалізованого органу, згідно з задумом, має дозволити українським фермерам отримувати фінансову підтримку відповідно до європейських стандартів прозорості, доброчесності та контрольованості.
Виплатна агенція повинна буде забезпечувати прозорість використання бюджетних і міжнародних ресурсів та ефективний фінансовий контроль.
"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні комітету Верховної Ради з питань аграрної політики 1 вересня.
Створення Виплатної агенції відповідає принципам Спільної аграрної політики Європейського Союзу і, як стверджує Кабінет міністрів, враховує переважну частину положень європейських регламентів 2021/2115 і 2021/2116.
"Водночас необхідною є подальша імплементація цих положень на наступних етапах впровадження реформи", - йдеться в довідці Кабміну.
Ухвалення закону передбачено Ukraine Facility, програмою фінансової підтримки Європейського Союзу для України на 2024-2027 роки.
