Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада проголосувала за створення Виплатної агенції для агродотацій

15:58 08.10.2025 |

Новини АПК

 

Верховна Рада у середу, 8 жовтня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13202-1 про створення Виплатної агенції й запровадження інтегрованої системи адміністрування та контролю ІСАК. "За" проголосували 278 народних депутатів.

Запуск спеціалізованого органу, згідно з задумом, має дозволити українським фермерам отримувати фінансову підтримку відповідно до європейських стандартів прозорості, доброчесності та контрольованості.

Виплатна агенція повинна буде забезпечувати прозорість використання бюджетних і міжнародних ресурсів та ефективний фінансовий контроль.

"Не буде Виплатної агенції - не буде європейських субсидій", - попереджав депутатів заступник міністра економіки Денис Башлик на засіданні комітету Верховної Ради з питань аграрної політики 1 вересня.

Створення Виплатної агенції відповідає принципам Спільної аграрної політики Європейського Союзу і, як стверджує Кабінет міністрів, враховує переважну частину положень європейських регламентів 2021/2115 і 2021/2116.

"Водночас необхідною є подальша імплементація цих положень на наступних етапах впровадження реформи", - йдеться в довідці Кабміну.

Ухвалення закону передбачено Ukraine Facility, програмою фінансової підтримки Європейського Союзу для України на 2024-2027 роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес