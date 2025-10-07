Фінансові новини
Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
16:10 07.10.2025 |
Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії, випередивши інші країни ЄС. Та цей успіх викликав хвилю невдоволення серед місцевих фермерів, які говорять про "дірки" в стандартах і нечесну гру на ринку, пише британська Guardian.
Нові лідери на британському ринку
Згідно з даними Агентства з контролю за здоров'ям тварин і рослин, Україна та Польща випередили Нідерланди й інші країни ЄС і стали головними постачальниками яєць до Великої Британії.
Якщо у 2022 році левову частку імпорту забезпечували нідерландські ферми, то вже у 2025-му на Україну та Польщу припадало понад 15 мільйонів кілограмів. Збільшили експорт і Іспанія, Італія та інші країни Південної та Східної Європи.
За перші сім місяців цього року Україна поставила 8 мільйонів кілограмів яєць, Польща - майже 7 мільйонів, Іспанія - близько 5 мільйонів.
Кількість партій імпортованих яєць різко зросла - з приблизно 3,5 тисячі у 2023 році до понад 10 тисяч у 2024-му.
Британські фермери б'ють на сполох
Голова Британської ради з виробництва яєць Марк Вільямс заявив, що місцеві фермери опинилися в нерівних умовах.
"Наших фермерів змушують інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту тварин, тоді як уряд залишає "чорний хід" відкритим для яєць, вироблених у системах, заборонених у Британії. Це неправильно і несправедливо", - каже Вільямс.
Він наголосив, що клітки, заборонені у Британії ще з 2012 року, досі широко використовуються в Україні.
Також, за його словами, яйця з Європи, які раніше фігурували у скандалах із безпекою харчових продуктів, і далі потрапляють на британський ринок.
Зараз Британія забезпечує власне споживання яйцями на 88%, решту - імпортує.
У супермаркетах продаються виключно британські Lion Eggs, які вважаються безпечними навіть для споживання в сирому вигляді.
Імпортні яйця зазвичай потрапляють у ресторани та харчову промисловість, де ціна відіграє ключову роль.
"Я не хвилююся, що українські яйця з'являться на полицях супермаркетів. Але роздрібна торгівля - це лише 65% ринку. Решта - громадське харчування та переробка - дуже ціновочутливі сегменти. І саме туди зараз вигідно продавати українську продукцію", - каже Вільямс.
Він також додає, що британські стандарти безпеки, захисту тварин і довкілля збільшують собівартість десятка яєць приблизно на 14%.
"В Україні таких витрат немає, тому конкуренція стає нерівною", - підсумовує експерт.
Підтримка України та економічні ризики
Після повномаштабного російського вторгнення у 2022 році багато українських підприємств і логістичних шляхів зазнали руйнувань. Щоб допомогти українській економіці вистояти, Велика Британія та ЄС тимчасово скасували мита на українські товари - зокрема й на яйця, нагадує Guardian.
Країни пояснюють, що це крок солідарності з Україною у воєнний час.
Втім, британські фермери вважають, що гуманітарна підтримка не має відбуватися коштом їхнього бізнесу.
"Допомога Україні - це правильно, але не ціною наших фермерів. Тим більше, що британські роздрібні мережі вже пообіцяли перейти на яйця без кліток до 2025 року. Ця обіцянка втрачає сенс, якщо ринок заповнюють дешеві яйця з країн, де стандарти набагато нижчі", - додає Вільямс.
Що далі?
Україна просить Велику Британію зберегти безмитну торгівлю до 2029 року. Лондон погодився продовжити пільговий режим для більшості товарів, але яйця та птиця залишилися у "чутливій" категорії, і для них діятиме лише дворічне продовження.
Представник британського уряду заявив:
"Ми підтримуємо фермерів найбільшим в історії "зеленим" бюджетом і завжди захищатимемо їхні інтереси в торгових угодах. Зараз ми працюємо над новими правилами, щоб забезпечити чесну конкуренцію на ринку".
