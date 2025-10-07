Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох

 Олеся Жигалюк / ВВС News Україна

Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії, випередивши інші країни ЄС. Та цей успіх викликав хвилю невдоволення серед місцевих фермерів, які говорять про "дірки" в стандартах і нечесну гру на ринку, пише британська Guardian.

Нові лідери на британському ринку

Згідно з даними Агентства з контролю за здоров'ям тварин і рослин, Україна та Польща випередили Нідерланди й інші країни ЄС і стали головними постачальниками яєць до Великої Британії.

Якщо у 2022 році левову частку імпорту забезпечували нідерландські ферми, то вже у 2025-му на Україну та Польщу припадало понад 15 мільйонів кілограмів. Збільшили експорт і Іспанія, Італія та інші країни Південної та Східної Європи.

За перші сім місяців цього року Україна поставила 8 мільйонів кілограмів яєць, Польща - майже 7 мільйонів, Іспанія - близько 5 мільйонів.

Кількість партій імпортованих яєць різко зросла - з приблизно 3,5 тисячі у 2023 році до понад 10 тисяч у 2024-му.

Британські фермери б'ють на сполох

Голова Британської ради з виробництва яєць Марк Вільямс заявив, що місцеві фермери опинилися в нерівних умовах.

"Наших фермерів змушують інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту тварин, тоді як уряд залишає "чорний хід" відкритим для яєць, вироблених у системах, заборонених у Британії. Це неправильно і несправедливо", - каже Вільямс.

Він наголосив, що клітки, заборонені у Британії ще з 2012 року, досі широко використовуються в Україні.

Також, за його словами, яйця з Європи, які раніше фігурували у скандалах із безпекою харчових продуктів, і далі потрапляють на британський ринок.

Зараз Британія забезпечує власне споживання яйцями на 88%, решту - імпортує.

У супермаркетах продаються виключно британські Lion Eggs, які вважаються безпечними навіть для споживання в сирому вигляді.

Імпортні яйця зазвичай потрапляють у ресторани та харчову промисловість, де ціна відіграє ключову роль.

"Я не хвилююся, що українські яйця з'являться на полицях супермаркетів. Але роздрібна торгівля - це лише 65% ринку. Решта - громадське харчування та переробка - дуже ціновочутливі сегменти. І саме туди зараз вигідно продавати українську продукцію", - каже Вільямс.

Він також додає, що британські стандарти безпеки, захисту тварин і довкілля збільшують собівартість десятка яєць приблизно на 14%.

"В Україні таких витрат немає, тому конкуренція стає нерівною", - підсумовує експерт.

Підтримка України та економічні ризики

Після повномаштабного російського вторгнення у 2022 році багато українських підприємств і логістичних шляхів зазнали руйнувань. Щоб допомогти українській економіці вистояти, Велика Британія та ЄС тимчасово скасували мита на українські товари - зокрема й на яйця, нагадує Guardian.

Країни пояснюють, що це крок солідарності з Україною у воєнний час.

Втім, британські фермери вважають, що гуманітарна підтримка не має відбуватися коштом їхнього бізнесу.

"Допомога Україні - це правильно, але не ціною наших фермерів. Тим більше, що британські роздрібні мережі вже пообіцяли перейти на яйця без кліток до 2025 року. Ця обіцянка втрачає сенс, якщо ринок заповнюють дешеві яйця з країн, де стандарти набагато нижчі", - додає Вільямс.

Що далі?

Україна просить Велику Британію зберегти безмитну торгівлю до 2029 року. Лондон погодився продовжити пільговий режим для більшості товарів, але яйця та птиця залишилися у "чутливій" категорії, і для них діятиме лише дворічне продовження.

Представник британського уряду заявив:

"Ми підтримуємо фермерів найбільшим в історії "зеленим" бюджетом і завжди захищатимемо їхні інтереси в торгових угодах. Зараз ми працюємо над новими правилами, щоб забезпечити чесну конкуренцію на ринку".
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0048  0,00 0,00 41,5039  0,03 0,07
EUR 48,1023  0,05 0,10 48,7235  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,03 0,08 41,3200  0,02 0,05
EUR 48,2000  0,09 0,19 48,2300  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес