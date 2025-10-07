Фінансові новини
- |
- 07.10.25
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні озиминою вже засіяли понад 3,55 мільйона гектарів
14:02 07.10.2025 |
Українські аграрії станом на 7 жовтня засіяли понад 3,55 млн га озимих культур, що становить майже половину від прогнозованих площ.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Станом на 7 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 3 557,0 тис. га озимих культур. Це майже 50% від прогнозованих площ. Озимі на зерно сіють в усіх областях України», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, озимої пшениці посіяно понад 2,34 млн га, озимого ячменю - 179,2 тис. га; озимого жита - 45,7 тис. га. Також аграрії сіють озимий ріпак - 985,3 тис. га.
Серед лідерів за посівами зернових культур Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях, до того ж сівбу цієї культури вже завершили аграрії 13 областей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
ТОП-НОВИНИ
|Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ
|Трамп заявив, що «майже» ухвалив рішення, чи постачати ракети «Томагавк» Україні
|Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Українські яйця вийшли в лідери у Британії, але дехто б'є на сполох
|Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд
|Нафта залишається в плюсі, Brent торгується по $65,6 за барель
|Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
|Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів
|Місцеві бюджети отримали на 15,2% більше податків та зборів
|До Пенсійного фонду в січні - вересні 2025 року надійшло 435,2 млрд грн від ЄСВ), що на 52,9 млрд грн більше за плановий показник
Бізнес
|ЄС просуває нову ШІ-стратегію, щоб зменшити залежність від США та Китаю
|ЄС хоче впровадити єдині правила для стартапів, аби сприяти їхньому розвитку
|Складність біткоїн-майнінгу знову оновила історичний максимум
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах