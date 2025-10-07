В Україні озиминою вже засіяли понад 3,55 мільйона гектарів

Українські аграрії станом на 7 жовтня засіяли понад 3,55 млн га озимих культур, що становить майже половину від прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Станом на 7 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 3 557,0 тис. га озимих культур. Це майже 50% від прогнозованих площ. Озимі на зерно сіють в усіх областях України», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, озимої пшениці посіяно понад 2,34 млн га, озимого ячменю - 179,2 тис. га; озимого жита - 45,7 тис. га. Також аграрії сіють озимий ріпак - 985,3 тис. га.

Серед лідерів за посівами зернових культур Кіровоградська, Миколаївська та Полтавська області. Озимого ріпаку найбільше засіяли у Вінницькій, Хмельницькій та Миколаївській областях, до того ж сівбу цієї культури вже завершили аграрії 13 областей.