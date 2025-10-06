Фінансові новини
Уряд визначив механізм пільгового експорту сої та ріпаку для аграріїв
16:52 06.10.2025 |
Кабінет міністрів затвердив механізм, за яким аграрії можуть підтвердити власне вирощування сої та ріпаку для отримання пільги зі сплати експортного мита.
Відповідну постанову уряду №1256 ухвалено 3 жовтня, передає Укрінформ.
Згідно з документом, сільгосптоваровиробники та кооперативи, які експортують власно вирощене насіння сої та ріпаку (коди 1201 та 1205 згідно з УКТЗЕД) можуть отримати пільгу на сплату вивізного мита. Для цього експортеру необхідно мати експертний висновок про походження товару, виданий Торгово-промисловою палатою України або її регіональним представництвом.
Такий висновок формується окремо на кожну партію продукції.
При цьому пільга не застосовується, якщо експорт здійснюється через посередників, зокрема за договорами комісії, консигнації, доручення тощо, а також кооперативами, створеними після набрання чинності відповідними змінами до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур».
Також Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено впровадити моніторинг відповідності та достовірності даних у висновках на основі інформації з Державного аграрного реєстру.
Державна митна служба щомісяця надаватиме Мінекономіки звіт про обсяги експортованої продукції, на яку застосовано пільгу, а Торгово-промислова палата - інформацію про видані експертні висновки.
Як повідомлялось, у 2024/2025 маркетинговому році в Україні обсяги валового збору сої зросли на 33%, а експорт - на 28% порівняно з 2023/24 МР.
Із 4 вересня 2025 року в Україні впроваджене вивізне (експортне) мито на соєві боби та насіння ріпаку або кользи в розмірі 10% від вартості насіння цих культур для трейдерів. Водночас сільськогосподарські товаровиробники та кооперативи, які експортують власну вирощену сільськогосподарську продукцію, від сплати експортного мита на сою та ріпак звільняються.
